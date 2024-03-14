Це дуже мило: новозеландські дельфіни володіють унікальними діалектами
Джерело:Taylor and Francis Online
Вчені виявили, що новозеландські дельфіни мають відмінні діалекти. Дослідження показало, що дельфіни з різних регіонів країни можуть мати варіації у своїх голосах, що свідчить про унікальні моделі спілкування всередині популяцій.
Це відкриття зробила доктор Джессіка Патіньо-Перес з Університету Мессі, яка прослухала безліч звуків, які використовують дельфіни на півночі і півдні країни.
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Новозеландські дельфіни володіють унікальними діалектами
Дані дослідження показали, що ці дельфіни використовують свої "акценти" для спілкування і координації поведінки. Наприклад, свистки, які вони видають, можуть відрізнятися за тривалістю і частотою залежно від регіону. Це може бути пов'язано з місцевим навколишнім середовищем і особливостями проживання дельфінів у різних місцях.
Ці відмінності, схожі на діалекти у використовуваних людьми мов, можуть мати важливе значення для спілкування між різними популяціями дельфінів,
– кажуть дослідники.
Припускають, що в разі географічного поділу дельфіни з різних регіонів можуть зазнавати труднощів у розумінні один одного, що може ускладнити їхнє спілкування.
Це відкриття не тільки розширює наше розуміння про мову і спілкування у тварин, але також допомагає нам краще зрозуміти культурні та генетичні відмінності між різними популяціями дельфінів.
Новозеландські дельфіни володіють унікальними діалектами / Фото Unsplash
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