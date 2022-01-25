Трапляється вкрай рідко: у Кенії народилися унікальні слоненята-близнюки

Рідкісна подія трапилася в Кенії – там народилася двійня слоненят. Востаннє таке траплялося у 2006 році.

Слони-близнюки народжуються тільки в 1 % випадків. Тому довкола малюків виник такий ажіотаж.

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Народження одразу двох слоненят трапляється рідко / Фото Kenya Kwetu / Courtesy

Новонароджених слоненят помітили гіди сафарі у заповіднику Самбуру. Представники природоохоронної організації Save the Elephants розповідають, що зараз триває критичний період для малюків. У мами може просто не вистачити молока на обох.

Двійнята, яких побачили у 2006 році, прожили недовго саме з цієї причини.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Як виглядають слоненята-близнюки: дивіться відео