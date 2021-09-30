Товстого та кумедного вомбата змусили схуднути лікарі: як це відбувалося

Тваринка вомбат розповніла до рекордних 35 кілограмів. Ветеринари забили на сполох і змусили повненького вомбата негайно схуднути.

Зазвичай вага вомбатів не перевищує 20 кілограмів. Тобто ця тваринка була майже удвічі більшою за звичайного представника свого виду.

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Гуляє і робить вправи

Вомбат на прізвисько Міс Рубі живе в австралійському заказнику Safe Haven. Останнім часом тваринка критично потовстіла.



Міс Рубі довелося худнути / Фото Safe Haven Aace

Працівники заказника почали рятувати Міс Рубі. Вони змушували її робити фізичні вправи. Спеціальний наглядач стежив за виконанням вправ.

Також Міс Рубі ходить на оздоровчі прогулянки.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про якихЗбалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



Волонтерка вмовляє Міс Рубі погуляти / Фото Safe Haven Aace

Вомбат гуляє, щоб схуднути: відео

Вомбати сімейство сумчастих ссавців. Вони харчуються травою та живуть у норах. Зовні вомбати нагадують величезних хом'яків або маленьких ведмедиків. Живуть вомбати в Австралії.

Джерело: сімейство сумчастих ссавців. Вони харчуються травою та живуть у норах. Зовні вомбати нагадують величезних хом'яків або маленьких ведмедиків. Живуть вомбати в Австралії.Джерело: Вікіпедія

Окрім Міс Рубі, у заказнику мешкає ще 20 рідкісних південних шерстоносих вомбатів.



Вомбат на прогулянці / Фото Safe Haven Aace

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Екскременти вомбатів – квадратні

Нещодавно вчені дізналися, що вомбати мають унікальні квадратні екскременти.

Причиною цьому є будова кишечника тваринок: там чергуються м'які та жорсткі ділянки.

Жодна тварина у світі не має подібних випорожнень.



Національний музей екскрементів у Британії опублікував фото фекалій вомбата / Фото National Poo Museum