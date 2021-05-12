Не зважені і щасливі: товсті котики стали героями яскравого фотосету

Канадський фотограф Піт Торн створює яскраві знімки тварин і людей на кольорому тлі. Нещодавно він присвятив серію світлин по-спражньому товстим і поважним котам.

Частину із фото автор виклав у вільному доступі на своєму сайті. Емоційності і фотогенічності цих товстунів-котиків можна тільки позаздрити.

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