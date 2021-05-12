Не зважені і щасливі: товсті котики стали героями яскравого фотосету

Канадський фотограф Піт Торн створює яскраві знімки тварин і людей на кольорому тлі. Нещодавно він присвятив серію світлин по-спражньому товстим і поважним котам.
Частину із фото автор виклав у вільному доступі на своєму сайті. Емоційності і фотогенічності цих товстунів-котиків можна тільки позаздрити.
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Поважний кіт Дункан
Біді-любитель пончиків
Еді з різними очима
Честерфілда хтось розлютив, з'ївши останнє печиво
Бубба, як грозова хмара
Генрі спитали, чи він готовий один день потримати дієту
Воллі не знає, хто пошкрябав диван
Котики, звісно, милі, але не варто забувати, що ожиріння у тварин може призвести до багатьох проблем з їхнім здоров'я. Зверніть увагу на ознаки, зазначені нижче.
Перші ознаки зайвої ваги у тварин
- Кіт став менш рухливими, не хоче гратися й бігати, як раніше.
- Неможливо помацати ребра тварини пальцями.
- Кіт постійно хоче їсти, нав'язливо випрошує їжу та регулярно бігає до мисочки.
- Якщо раніше улюбленець із задоволенням просився надвір, а тепер не хоче виходити на прогулянки.
- Під час прогулянки тварина відчуває спрагу (цей симптом може бути ознакою не тільки ожиріння, а й перегріву або інших проблем зі здоров'ям, тому обов'язково зверніться до ветеринара).
- Детальніше про симптоми і наслідки ожиріння у домашніх тварин читайте за цим посиланням.