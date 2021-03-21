Топ-10 найбільших порід собак у світі: фото

У світі існують сотні порід собак, які традиційно поділяють на дрібні, середні та великі. Останні завжди привертають увагу: одні ними захоплюються, а інші їх бояться. Коли собаку визначають як велику, то враховують різні параметри: розвинену мускулатуру, значну масу тіла та високий зріст. Хочете дізнатися, які породи належать до найбільших у світі? Читайте нашу статтю.

Плюси та мінуси великих собак

Переваги великих собак:

Добрий характер. Переважно такі вихованці дуже ніжні, терплячі та віддані, всупереч своїм розмірам.

Простота дресирування. Собаки великих порід дуже розумні, тому навчаються швидко.

Багато великих порід споконвічно виводилися для порятунку, служби людям.

Немає потреби у великому гардеробі, як у декоративних собак, оскільки тепловтрати у великих тварин менші.

Це відмінні грізні охоронці території або товариші в походах (ще й рюкзак свій такий пес може нести сам).

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Недоліки великих собак:

Великі витрати на харчування, оскільки великим тваринам потрібно набагато більший обсяг їжі, ніж декоративним песикам.

Невелика тривалість життя, яка в середньому становить близько 10 років.

Схильність до ортопедичних проблем зі здоров'ям.

Необхідність постійного вигулу.

Важко або навіть неможливо утримувати в міських квартирах, оскільки вони займають багато місця і великим тваринам там просто затісно.

Суспільство асоціює великі породи собак з агресією і небезпекою.

Попри всі наявні мінуси, популярність великих собак досить висока. Багато людей вважають за краще завести доброго, вірного чотирилапого друга, який буде хорошим охоронцем території.

Найбільші породи

Під час складання рейтингу враховувалися дані середнього зросту в холці та маси тіла. У наш ТОП найбільших собак у світі увійшли особини з вагою не менше ніж 40 кг і не менше ніж 60 см у висоту.

Тибетський мастиф

Тибетський мастиф / Фото Pexels

Ці собаки зустрічаються досить рідко, їм вдалося зберегти свій майже первісний вигляд завдяки Тибетському нагір'ю, де виживали лише міцні й витривалі тварини. Потужна пропорційна статура і густа довга шерсть (особливо на комірі, що нагадує левову гриву) – головні особливості мастифів. Такі собаки добре переносять холод і спеку, володіють прекрасними охоронними якостями, ласкаві з дітьми. Зріст в холці дорослого кобеля складає від 66 см, суки – від 61 см, а їх вага коливається в межах 55 – 80 кг.

Дірхаунд

Дірхаунд / Фото Pinimg

Це величезний довгоногий мисливський собака з жорсткою шерстю. Дірхаунд – рідкісна і стародавня порода, більш відома, як шотландський оленячий хорт. Такі собаки не зможуть жити у квартирі, їм потрібна не тільки велика дворова територія, а й регулярні довгі тренування. Також краще не тримати таких собак поруч із дрібними тваринами, яких вони можуть сприйняти за здобич. Дірхаунди на відкритому просторі розвивають швидкість до 50 км/год. Зріст дорослого кобеля складає 76 см, суки – 71 см, вага коливається в межах 36,5 – 45,5 кг.

Ірландський вовкодав або ірландський хорт

Ірландський вовкодав / Фото Petadvisor

Ця порода зовні схожа на дірхаунда, але у вовкодава немає бороди. Про силу і сміливість цих собак ходять легенди, вони є найбільшими мисливськими собаками. Також ірландський вовкодав вважається однією з найбільш відданих собак. Ця тварина добре і довірливо ставиться до людей і так сильно прив'язується до господаря, що розлука з ним може призвести собаку як мінімум до хвороби. Добродушний характер вовкодава дозволяє легко контактувати з малюками. Собаки цієї породи дуже розумні, добре розрізняють інтонацію людської мови, настрій і значення деяких слів. Вовкодавів легко дресирувати, з цієї причини їх із задоволенням знімають в кіно ("Гордість і упередження", "Робін Гуд", "Божевільний Макс-3"). Зріст ірландського хорта коливається в межах 71 – 86 см, вага кобеля – 54,5 кг, а дорослої суки – від 40,5 кг. Але насправді розміри вовкодава часто перевершують зазначені стандартом значення.

Комондор

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Комондор / Фото gettyimages

Це великий представник вівчарок, що на вигляд нагадує гігантську болонку. Комондори – природжені сторожа, їх важко виявити серед стада овець, але не можна переплутати з вовком. Ці собаки досить норовливі та незалежні, насторожено ставляться до чужинців, можуть проявити агресію у разі натяку на небезпеку. Тому важливо добре контролювати поведінку комондорів. Їх головною особливістю вважають прекрасну пам'ять. Собака цієї породи здатен впізнати людину, з якою вона колись контактувала, навіть через кілька років. Це одна з найбільших собак у світі, зріст псів в загривку становить від 70 см і більше. Довга біла шерсть візуально лише збільшує розміри тварини. При цьому комондор важить набагато менше схожих за габаритами собак, всього 50 – 60 кг.

Леонбергер

Леонбергер / Фото Pinimg

Характер у цього собаки незворушний, спокійний і слухняний. Леонбергеру не властиві агресія, прагнення домінувати. Собака цієї породи піклується про малюків, охороняючи та оберігаючи їх. Але м'який характер ніяк не відбивається на прекрасних сторожових якостях собаки. Ця порода є ідеальним поєднанням надійного чотириногого захисника і доброго ласкавого друга. Особливість леонбергерів в їх байдужості до гучних звуків будь-якого походження, навіть без спеціальної підготовки вони їх не бояться. Також у цих собак вроджена стійка нервова система і блискавична реакція. Висота кобеля в холці становить до 80 см, а вага – 48 – 75 кг.

Кавказька вівчарка

Кавказька вівчарка / Фото Wikipedia

Зовні ця порода нагадує плюшевого ведмедика, але такий собака завжди захистить і господаря, і його майно. Для цієї породи характерні: безстрашність, спритність, агресія до незнайомих людей або тварин і відмінні сторожові навички. Такого собаку бажано розмістити в вольєрі, завдяки щільному підшерстю навіть взимку ці особини не мерзнуть. У кавказьких вівчарок зазвичай хороший слух і відмінна інтуїція, вони безстрашно можуть битися з будь-яким супротивником. Але важливо займатися їх навчанням людині, яку собака визнає лідером, оскільки у звичайному житті кавказці часто бувають ледачими та неслухняними. Середня вага кавказьких вівчарок – 50 кг, а зріст в залежності від статі коливається від 66 до 75 см.

Ньюфаундленд або собака-водолаз

Ньюфаундленд / Фото Petadvisor

Особливість цієї породи – наявність перетинки між пальцями. З давніх часів ньюфаундленди вважалися рятувальниками, які могли вплав долати пристойні відстані. Зовні ці собаки нагадують ведмедя, вони здаються незграбними, але насправді моторні. Ньюфаундлендам притаманний на диво м'який і слухняний характер, готовність кидатися на допомогу людині, що потрапила у біду, навіть, якщо вона не є членом сім'ї. Собаки цієї породи добре ставляться і до інших домашніх тварин, і до дітей, це прекрасна і терпляча "нянька". В середньому зріст ньюфаундлендів становить 66 – 71 см, а вага часом перевищує позначку в 70 кг.

Московська сторожова

Московська сторожова / Фото Рetsi

Це масивний собака з розвиненими м'язами, охоронними якостями, вона невибаглива до умов утримання. Московська сторожова володіє незвичайним характером, в якому змішані протилежні риси. У родинному колі цей собака проявляє доброту і ласку, з нею люблять грати діти, але для чужих людей вона небезпечна. Ці собаки вимагають відповідального підходу, їх упертість згладжується лише наполегливими тренуваннями. Гуляти з ними важливо виключно тільки за наявності повідка. Річ у тому, що московська сторожова взагалі не гавкає під час нападу – вона відразу кидається захищати господаря, свою територію теж охороняє мовчки. Для представників цієї породи мінімальний зріст у холці становить 68 см для псів, для сук – 66 см, а ось верхніх меж зросту немає.

Сенбернар

Сенбернар / Фото gettyimages

Назва цієї породи походить від монастиря св. Бернара в Альпах, де величезні пси допомагали ченцям рятувати постраждалих від лавин. Сенбернари володіють винятковим нюхом, що допомагає в пошуках зниклих людей, і сильно розвиненою інтуїцією – можуть передчувати схід лавини. Це дуже кмітлива порода собак з моментальною реакцією. Сенбернари потребують сім'ї, уваги, спілкування. Вони мають слухняний, ласкавий, не агресивний характер, люблять дітей, але в разі небезпеки для членів сім'ї можуть боротися нарівні з левом. Сенбернари відмінно піддаються дресируванню в домашніх умовах. Вони мають зріст близько 65 – 90 см і вагу 70 – 80 кг, але часто деякі особини можуть важити й понад 100 кг.

Данський дог

Данський дог / Фото Unsplash

Ця порода – лідер рейтингу найбільших собак у світі. Доги розумні й слухняні, діти обожнюють гратися з ними. До того ж, це сама невибаглива порода серед собак великого розміру. Доги відмінно піддаються дресируванню, але схильні до домінування. Характерна ознака породи – голова прямокутної форми. Пси в холці досягають зросту від 76 см, а самки – від 72 см. Їх вага коливається в межах 70 – 100 кг.

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Найбільшого собаку у світі, яка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса у 2012 і 2013 роках, звали. Його зріст становив 111,8 см в холці, а зріст в положенні стоячи на задніх лапах був 2,2 м. Як ви здогадалися, це був данський дог. Він випередив минулого рекордсмена Гігантського Джорджа всього на 2 см (теж данський дог). Зевс помер у віці 5 років. Досі жоден собака не зміг побити його рекорд.

Вивчивши найбільші породи собак, можна зайвий раз переконатися, що зовнішність оманлива. Більшість порід тільки здаються страшними, а насправді вони ласкаві, добрі та не люблять самотності. Водночас собаки, які виглядають ледачими й повільними, в реальності виявляються моторними, попри комплекцію. Але дресирування вкрай важливе, інакше безвідповідальний господар може отримати неслухняного і навіть небезпечного гіганта.