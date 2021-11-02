Тикає носиком у свого глухого та сліпого друга: надзвичайно зворушливе спілкування двох собак

Золотистий ретривер тикає носиком у свого чотирилапого друга, аби привітатися. Усе ерез те, що цей сигнал допомагає сліпій та глухій тварині зрозуміти, хто поруч.

Собаку, яку звати Тамале, є метисом австралійської вівчарки. Ще цуценям чотирилапий потрапив до притулку, адже попередні господарі його покинули через втрачений зір та слух.

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Песик зміг потрапити до господині, яка прийняла його з усіма особливостями.Вона зазначила, що Тамале такий же, як усі собаки – любить грати, спати та обійматися. Проте іноді може налітати на різні предмети. Крім того, він дуже товариський, адже постійно хоче з усіма знайомитися.

Дивіться фото з інстаграм Тамале:

Зі своїм найкращим другом – золотистим ретривером Джиммі – Тамале познайомився на прогулянці. Тепер ці двоє зовсім нерозлучні.

Тамале та Джиммі близькі, наскільки це можливо. У них така прекрасна та унікальна дружба. Джиммі, здається, відчуває, що Тамале трохи інший, тому іноді йому може знадобитися додаткова підтримка,

– розповіла власниця Тамале.

Коли Тамале приїжджає на собачий майданчик, господиня відчиняє двері авто, а там вже чекає вірний друг. Джиммі просовує ніс у машину і торкається ним носа Тамале. Після цього ритуалу ігри чотирилапих розпочинаються.

Дивіться відео дружби Тамале та Джиммі:

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Щоразу, коли Джиммі хоче нагадати другові, що він поруч, він знову торкається його носом. Цей жест добре допомагає сліпому та глухому Тамале.