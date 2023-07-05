Канада заборонила тестування косметики на тваринах

Ухвалений урядом Канади законопроєкт вносить поправки до Закону про харчові продукти та ліки, щоб заборонити як тестування косметичної продукції на тваринах, так і продаж продукції, яка базується на даних тестування на тваринах.

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Водночас зазначається, що випробування косметики на тваринах до цього у Канаді проводилися рідко.

Канада своїм рішенням приєднається до Європейського Союзу, Австралії, Великої Британії та Південної Кореї, які заборонили тестування косметики на тваринах.

Жодна особа не має права продавати косметику, якщо особа не може встановити безпеку косметики, не покладаючись на дані, отримані в результаті тесту, проведеного на тварині, яка може завдати болю, страждань або травм тваринам, фізичних чи психічних,

— зазначено у тексті законопроєкту.

У релізі додано, що Міністерство охорони здоров'я Канади також працює над пошуком "ефективних альтернатив випробуванням на тваринах" за межами косметичного світу.

Випробування на тваринах є невиправдано жорстокими

Тестування косметики історично включало "тести на токсичність", під час яких тварини зосереджувалися на споживанні або вдиханні певних хімікатів або нанесення хімікатів на шкіру чи очі.

Крім того, що випробування на тваринах є невиправдано жорстокими, вони також менш ефективні порівняно з новими формами оцінки, такими як комп'ютерне моделювання або тести з використанням людських клітин.

Законопроєкт був вперше зачитаний у Палаті громад у квітні та отримав королівський дозвіл 22 червня. За даними Humane Society International, загалом 44 країни ухвалили закони, що забороняють тестування косметики на тваринах. Ще 10 штатів США заборонили таку практику: Нью-Йорк, Вірджинія, Каліфорнія, Луїзіана, Нью-Джерсі, Мен, Гаваї, Невада, Іллінойс і Мериленд.