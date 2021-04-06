Плаває в океані й гуляє на повідку: чому теля вважає себе собакою — милі фото та відео

Відпочивальники на пляжі поблизу австралійського міста Брум можуть спостерігати незвичне явище: разом зі зграєю собак плаває теля. Розповідаємо, чому цей маленький бик вважає себе собакою.

Поблизу курортного містечка Брум, що в Західній Австралії, часто можна побачити собак, які плавають разом зі своїми господарями. Однак нещодавно там помітили світло-коричневе теля, яке насолоджувалося теплою водичкою.

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Теля підібрали на узбіччі дороги / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Теля на прізвисько Арахіс

Виявилося, що дивного улюбленця звуть Арахіс (Peanut) і він є повноправним членом сім'ї місцевого мешканця Едварда Фоя.



Малюк дуже ручний та лагідний / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

2-місячне теля породи брахман мешкає у передмісті Брума разом зі свинями, курчатами, павичами та 6 собаками.

Що стосується корови, то вона думає, що вона собака, – розповідає Едвард Фой.

Малюка назвали Арахісом через горб на спині. У теляти був непростий початок життя. Його знайшли на узбіччі дороги, поруч з мамою, яку збив автомобіль. Осиротілий малюк не знав, що йому робити та куди йти. Малюку пощастило, адже його помітив та врятував містер Фой.

Маленьке теля з чималим апетитом



Арахіс має чималенький апетит / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Малюк їсть не на жарт багато. Щодня Арахіс випиває 16 літрів особливої суміші для телят. Харчування малюка обходиться Фою 250 доларів на місяць.

Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом ізщо стане відмінною основою його щоденного раціону.



Арахіс вважає себе частиною собачої зграї / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Як і інші представники породи брахман, Арахіс може вирости до 900 кілограмів. Але поки малюк зовсім не схожий поведінкою на звичайного бика. Можливо, усе через виховання – теля вигулюють разом із собаками, водять купатися. Він ходить за хазяїном і відчуває себе частиною зграї.

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Едвард Фой робить усе для щасливого життя малюка / Фото ABC Kimberley: Hinako Shiraishi

Містер Фой сподівається, що вони із Арахісом проживуть довге й щасливе життя разом.

Дізнайтеся більше про життя теляти, що вважає себе собакою, з відео: