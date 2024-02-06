Витівка вкрай смілива! Нільські крокодили – найбільші в Африці. Вони виростають до 6 метрів завдовжки. Від їхніх шкур відлітають кулі. Вченому загрожувала серйозна небезпека – його могли ковтнути гігантські хижаки. Чим же закінчилася ця місія – читайте далі! Дивіться також Були дуже голодні: зграя мавп атакувала чоловіка з коробкою бананів – приголомшливе відео

Зоолог переодягся у крокодила і заліз до інших у лігво

Чоловік так ризикував заради наукової мети – прикріпити на крокодилів датчики, щоб відстежувати їхню міграцію та температуру в їхньому лігві. Завдання важливе, адже нільські крокодили перебувають на межі зникнення. І Барр вирушив до Танзанії.

Цього дня я буквально став крокодилом, твариною, вивчення якої присвятив свою кар'єру,

– розповів зоолог.

Разом із інженерами з National Geographic зоолог сконструював маскувальний костюм. Голова-протез крокодила, закріплена спереду. Сам він був у металевій захисній сітці, яку закрив брезентом. Вона була просякнута запахом від крокодилів та бегемотів, щоб замаскувати його людський запах.

Захищений таким чином, він підповз рачки до страшних рептилій. Пересуватися було незручно. До того ж – дуже спекотно, адже стовпчик термометра піднявся вище за 48 градусів, та й сама конструкція важила 36 кілограмів.

Першою небезпекою на шляху стала череда бегемотів. Його вчений успішно подолав у небезпечній близькості від смертоносних тварин. Вони не звернули жодної уваги на псевдокрокодила.

Першою небезпекою на шляху зоолога стала череда бегемотів / Фото NatGeo

Після цього він заліз до своїх "родичів". Спершу все було спокійно, а тоді Барр припустився помилки — зробив різкий рух. І інший крокодил обернувся і вони стояли так віч-на-віч. Зоолог не рухався, щоби не спровокувати атаку.

У цей час ззаду до нього підійшов ще один величезний крокодил. Але замість атаки крокодил розташувався поруч і ліг. Він прийняв зоолога за іншого крокодила.

Зрештою вчений зачекав 10 хвилин і зміг відступати. Але після цього випадку так не ризикує. Каже, що почувається занадто старим для подібних місій – енергетика вже не та, що замолоду.