Наприклад, добряки з Катманду у Непалі заснували фонд "Feeding Animal Foundation" і займаються тим, що годують вуличних тварин. Один із таких моментів потрапив на відео, щоправда, розвиток подій був дещо кумедним, і небезпечним водночас.

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Зграя голодних мавп атакувала чоловіка з коробкою бананів

Так, "клієнтами" небайдужих людей з фонду "Feeding Animal Foundation" стають собаки, кішки, корови й, звісно, численні мавпи. Саме годування мавп і було знято на відео. Кадри і здивували, і потішили глядачів.

Як мавпи напали на чоловіка з бананами: дивіться відео

У якийсь момент незнайомця з коробкою бананів стає навіть трохи шкода, а його здоров'я і безпека викликають побоювання – аж надто багато тварин накидаються на частування, а з усіх боків біжать все нові й нові мавпи. Але чоловік лише посміхався – схоже, подібні пригоди для нього не в новинку.

Песик хитрістю дістав печиво

Як і багато людей, домашні тварини обожнюють смачну їжу. Деякі заради смаколиків виконують команди, в той час, як інші, змушені випрошувати у господарів ласощі. Але інколи, наприклад, ретривер з нещодавно опублікованого відео був змушений вдатися до хитрощів, щоб отримати смаколики.

На опублікованому відео видно, що собачка помітив на столі печиво, яке йому, очевидно, одразу ж захотілося з'їсти. Щоб не уславитися злодюжкою, тямущий пес вирішив упустити печиво на підлогу, вважаючи, що після цього ніхто, крім нього, вже не захоче його їсти. Так і сталося – місія виконана!