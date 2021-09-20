Світ очима тварин: американець знімає кумедні ролики, закріпивши камеру на жителів ферми

Американський фермер Морган Ґолд вирішив дізнатися, як бачать світ кури, гуси, кіт та собака. Для цього він прикріпив до них крихітну камеру і отримав захопливі відеоролики.

На своїй фермі Goldshawfarm у Північному Вермонті Морган піклується про понад 140 пернатих мешканців. У цьому йому допомагає дружина Еллісон.

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Світ очима качки

Одне з опублікованих в інстаграмі відео відзняла качка фермера. Захопливий ролик демонструє швидкий ритм життя пернатих, які постійно кудись поспішають. У якийсь момент камера трохи намокає, коли птиця збирається поплавати у водоймі. Але коли вона висихає, то можна побачити переплетені качині лапи, коли вона дивиться вниз.

За камерою – півень та курочка

В інших не менш цікавих відео можна побачити світ очима півня на ім’я Олександр Гамілен та курочки, яка піклується про своїх юних пташенят.

Знімають пухнастики

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Камера, прикріплена до котика Пабло, розкрила злочин пухнастого. Обходячи ферму, він намагався викрасти їжу собаки. Добре, що неподалік був Тобі, який відігнав Пабло від своєї тарілки.

А коли фермер прикріпив камеру охоронця худоби Тобі, на кадрах видно, як собака старанно стежить за своїм господарем, ну і безпека птахів – теж на його відповідальності.

Ще одне надзвичайно миле відео відзняло кошеня, яке живе у коморі. Досліджуючи ферму, воно м’яко крокує по зеленій траві і навіть чути, як його муркіт.