У США свині навчилися грати в комп'ютерні ігри: як їм це вдалося

В експерименті з іграми взяли участь 4 свині. Вчені з університету Пердью навчили їх грати у прості ігри на комп'ютері.

2 йоркширських свині Гамлет і Омлет, а також 2 мініпіга Ебоні та Ейворі виявили здібності до комп'ютерних ігор. Суть гри для свиней полягала в тому, що їм потрібно було переміщувати курсор до однієї зі стінок екрану. Тварини робили це за допомогою джойстиків, рухаючи їх мордами.

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Кожна тварина виконала цю задачу частіше показника випадкового збігу. Тобто свині розуміли взаємозв'язок між рухом джойстика та курсору. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Frontiers in Psychology.



Ось так виглядала гра для свиней / Фото Eston Martz / Pennsylvania State University

Тварині непросто зрозуміти, що її поведінка впливає на щось ще. Те, що свині можуть робити це, повинно змусити нас замислитися над тим, чому ще вони здатні навчитися і як таке навчання може вплинути на них, – ділиться Кендіс Кроні, провідна авторка дослідження.

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Свиней можна навчити виконувати прості команди / Фото Poferme

Свиней також вдалося навчити виконувати прості команди, наприклад "сидіти" та "лежати". Також чотириногі вміють шукати їжу у загоні за допомогою дзеркал. А грати в ігри вони готові навіть не заради ласощів, а просто заради контакту з людьми.