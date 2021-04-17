Створили спеціальний мяубук для котів: з підігрівом і мишкою для ігор

Ваш котик не дає вам спокійно працювати і постійно лягає на ноутбук? Вигадали ґаджет, на якому кіт зможе спати поруч, гратися з ним і не відволікати (але це не точно).

Презентували такий ноутбук, точніше – мяубук – 1 квітня, і все було схоже на вдалий жарт. Однак у коментарі 24 каналу в компанії розповіли: спеціальний ноутбук для котів справді розробили і перші щасливі муркотуни його вже зацінили.

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Любов котів до ноутбуків

У пандемійний час "офіс вдома" став звичною справою, але є одна загроза продуктивності – котики. Вони люблять подрімати на клавіатурі, притулитися до теплого корпусу, чи навіть просто влягтися на екран, розклавши ноутбук, як книжку.

Котикам подобається тепло від ноутбука, а інколи в них грають ревнощі, чому це їм не приділяють увагу. Втім, муркотуни, самі того не знаючи, можуть нашкодити ноутбуку: частки хутра потрапляють на мікросхеми, а клавіші з часом починають "западати" під вагою тваринки.



Коти можуть зашкодити ноутбуку своєю шерстю чи силою ваги / Зображення Unsplash.com

Тому для котиків, завдяки яким у робочі чати власників прилітали фіртфіртм432длімоьд чи ahasf6н1=halkiejn, створили котячий ноутбук.

Мяубук для котів

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Котобук має:

підігрів,

MeowPad, який хрумтить під котом, наче клавіші,

гральну мишу,

отвори для котячої м'яти.

Аби він підігрівався, потрібно поставити мяубук поруч зі своїм ноутбуком та під’єднати USB-нагрівач, щоб тваринці було тепло. Тоді улюбленець може залишатися неподалік і не відволікати від справ.



Котобук має підігрів / Зображення Lenovo

Перша партія лімітованої лінійки MeowBook вже знайшла своїх господарів. Компанія розіграла по котобуку на своїх сторінках у соцмережах, а також їх вже затестували блогери.

Втім, наразі його не продають, але хай це не засмучує. Про мяубук збирають фідбеки і про подальші плани з його випуску обов'язково обіцяють розповісти згодом.



Мяубук наразі не продається / Зображення Lenovo