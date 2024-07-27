Що станеться, якщо підстригти кота: ветеринари дали відповідь

Так само як і власники собак, багато власників котів вважають, що стрижка їхніх котячих друзів допоможе їм впоратися зі спекотною погодою. Однак, експерти застерігають, що при прийнятті рішення про те, чи варто стригти кота, слід враховувати різні фактори.

Блог VetOnline пояснює, як стрижка може вплинути на кота. Перед тим, як записати пухнастика до грумінгу зверніть увагу на наслідки.

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Наслідки стрижки кота

Якщо коротко, то стрижка може не покращити, а навпаки погіршити фізичний і ментальний стан вашого компаньйона. Ось найпоширеніші наслідки:

сильний стрес;

сухість шкіри й шкірні захворювання як наслідок;

втрата орієнтації;

ідіопатичний цистит;

сонячні опіки й можливість розвитку раку шкіри.

Котяче хутро виконує кілька важливих функцій для котячих. Всупереч поширеній думці, що котяче хутро є переважно декоративним елементом, насправді воно відіграє вирішальну роль у захисті шкіри від пошкоджень, сприяє терморегуляції та допомагає орієнтуватися в просторі завдяки спеціальним вусикам, які називаються вібрисами на лапах. Шерсть необхідна коту для виживання.

До того ж коти дуже прив'язані до своїх домівок, і навіть найменша зміна середовища може спричинити сильний стрес у тварини. Це може призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як ідіопатичний цистит, форма нетримання сечі, пов'язана зі стресом. Крім того, після процедури грумінгу власники котів можуть виявити фекалії в несподіваних місцях, наприклад, у взутті або навіть на ліжку.



Що станеться, якщо підстригти кота / Фото Unsplash

Щоб всього цього не сталося і якщо ви справді любите свого компаньйона і бажаєте йому добра, запам'ятайте, що здорового кота стригти не потрібно і не можна.

Коли кота потрібно стригти?

Звісно, бувають випадки, коли без стрижки ніяк. Усі вони обґрунтовані:

шерсть кішки збилася і не розчісується;

під ковтунами шерсті пріє шкіра, виник дерматит;

шкірні захворювання – причина для стрижки, про це скаже ветеринар;

вистригання певних ділянок шерсті перед хірургічним втручанням.

Зазначимо, що коти чудово доглядають самі за собою. Однак, господарі повинні допомагати їм у розчісуванні шерсті. Короткошерстих котів слід розчісувати кілька разів на тиждень, тоді як довгошерсті потребують щоденного або дворазового розчісування. Також рекомендується періодично купати котів.