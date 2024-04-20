Хотіла осідлати: стримерка знущалася з акули, яку спіймала на риболовлі – приголомшливе відео

Стримерка Наталі Рейнольдс жорстоко спіймала акулу під час риболовлі. Вона подряпала сідниці, намагаючись осідлати її заради фото.

У низці суперечливих інцидентів Наталі Рейнольдс знову опинилася в центрі уваги громадськості. У січні вона зіткнулася з негативною реакцією через те, що впіймала та зарізала дикого кабана в прямому ефірі.

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Стримерка знущалася з акули, яку спіймала на риболовлі

У нещодавньому прямому ефірі на сервісі Kick дівчина успішно спіймала акулу на вудку. За допомогою її друзів вони змогли витягнути акулу на берег і закріпити її за допомогою мотузки, обв'язаної навколо хвоста, щоб та не змогла втекти.

О, акула прямо тут! Вона прямо тут! Боже мій!

— кричала Рейнольдс.

Друзі дівчини успішно утримували акулу нерухомою, поки вона позувала для численних фотографій. Рейнольдс навіть сіла на спину акули та використовувала свою команду, щоб тримати її пащу відкритою під час зустрічі.

Після того, як акулу відпустили назад у воду, дівчина виявила, що була поранена гострою лускою акули.

Як це було: дивіться відео

Рейнольдс зіткнулася з критикою з боку численних глядачів і користувачів соціальних мереж, які звинуватили її в тому, що вона знущалася з морського хижака.

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Один з очевидців зняв те, що відбулося, на камеру свого телефону. Застерігаємо заздалегідь – так не варто робити ні в якому разі!