Серед усіх наземних тварин: який пернатий на Землі має найбільші очі – розміром як мозок птаха

Страуси є дуже загадковими істотами. Вони не тільки найбільші з птахів на нашій Землі, а й найшвидші нелетючі птахи на планеті. І це ще не все.

Рекорди цих птахів закінчуються на очах – вони найбільші серед усіх наземних тварин. Ці очі майже порівнянні за розміром із маленьким мозком птаха.

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Страуси мають найбільші очі серед усіх наземних тварин

Недавнє дослідження виявило, що очі страусів мають діаметр близько 5 сантиметрів. Попри розмір, конструкція цих очей дозволяє їм мати надзвичайно широке поле зору.

Вчені виявили, що мозок страуса відносно малий, його розміри становлять приблизно 5,9 сантиметра в довжину і 4,2 сантиметра в ширину. Це наштовхнуло дослідників на думку, що страуси еволюціонували таким чином, щоб вижити, віддаючи перевагу великим очам над великим мозком. Використовуючи свій гострий зір, ці птахи здатні заздалегідь виявляти потенційну небезпеку.

Страуси мають найбільші очі / Фото Unsplash

Очі страуса, хоч і схожі за будовою на очі інших птахів, таких як шпаки та сови, але значно більші. Дослідники пояснюють цю різницю в розмірах очей різною вагою цих видів птахів.

Загальна форма ока сови може бути результатом еволюційних адаптацій. Великі розміри ока мали бути розміщені в невеликому черепі, а також були достатньо легкими, щоб дозволити літати. Навпаки, нелетючі птахи, такі як страуси, не мають таких обмежень щодо ваги, що призводить до їхніх великих очей і загального розміру. Це дає свої переваги при огляді.

Особливості зору страусів

Страуси мають монокулярний зір, що дозволяє кожному оку працювати незалежно. Ця унікальна функція забезпечує птахам широке поле зору до 155 градусів, дозволяючи їм ефективно досліджувати оточення на предмет потенційних загроз їхній безпеці.

Діаметр очей у страусів становить приблизно 5 сантиметрів / Фото Shutterstock

В очах страусів є сліпі плями, які розташовані над і за головою. Попри це, їхні очі стратегічно розташовані, щоб уникнути пошкоджень від інтенсивного тропічного сонця. Крім того, птахи мають бінокулярний зір, важливу адаптацію для пошуку їжі в природному середовищі існування.

Поле зору для страусів простягається вертикально на 80 градусів і досягає ширини приблизно 20 градусів. Це широке поле зору дозволяє їм ефективно шукати їжу на землі. Як травоїдні птахи, страуси в основному споживають листя, насіння та квіти, – зосереджуються на дрібних об'єктах у своєму оточенні.

Іноді страуси також харчуються дрібними комахами та хребетними тваринами, і це поле зору дає змогу птахам концентруватися на здобичі, яка рухається.