Стерилізуватимуть собак прямо в машині: у Дніпрі показали спеціальне ветеринарне авто

Єдиний в Країні та Європі автомобіль для виїзної біостерилізації собак презентували у Дніпрі. Відтепер там поменшає безпритульних тварин.

Мешканці міста зможуть залишати заявку з адресою – і до них приїде автомобіль, у якому собаку стерилізують та чипують. Виконувати заявки планують згідно з графіком.

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Скоротиться кількість безпритульних собак



Усе обладнання пристосоване для операцій / Фото 056.ua

Автомобіль укомплектований сучасним обладнанням. У ньому є операційний стіл, стерилізатор, електрохірургічний коагулятор, кисневий концентратор, пульсоксиметр інші необхідні пристосування.

Операції тваринам будуть проводити методом лапароскопії. Повідомляють, що за добу в автомобілі зможуть стерилізувати до 20 тварин.



У машині зможуть стерилізувати до 20 тварин на день / Фото 056.ua

Оскільки операції будуть малоінвазивні, тривала реабілітація після них не потрібна. Після стерилізації тварину залишатимуть на місці проживання або віддаватимуть власнику. Вже через годину собака зможе повернутися до звичного способу життя.



Завдяки програмі чисельність бездомних собак планують скоротити на 80% / Фото 056.ua

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Вартість автомобіля становить 3,5 мільйони гривень. Ще 2 мільйони гривень знадобиться щороку на підтримку програми стерилізації. Завдяки діяльності автомобіля для стерилізації чисельність безпритульних собак планують скоротити на 80% за 2 – 3 роки.

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