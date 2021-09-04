Стали коротшими лапи й збільшилася щелепа: як відомі породи собак змінилися за останні 100 років

З того часу, коли собаки були одомашнені, їх вид зазнав кардинальних змін через селекційне розведення. Як сьогодні виглядають популярні породи собак та що змінилося – читайте у матеріалі.

Мопс

Ці песики залишилися приблизно такого ж розміру, як і століття тому. Проте раніше у них були більші очі та плоскіші носи.

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Мопс / Фото Bored Panda

Бультер'єр

Морда бультер'єра стала коротшою, а щелепи та перенісся – більшими. Форма тіла стала мускулистішою, а ноги – коротшими.



Бультер'єр / Фото Bored Panda

Вест-хайленд-вайт-тер'єр

Ця крихітка за роки мало змінилася. Проте у нього стало довшим і густішим хутро.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®



Вест-хайленд-вайт-тер'єр / Фото Bored Panda

Староанглійська вівчарка

Раніше староанглійська вівчарка була більш кошлатою, ніж сьогодні. За іншими ознаками її зовнішній вигляд не сильно змінився.



Староанглійська вівчарка / Фото Bored Panda

Бассет-хаунд

Задні лапи бассет-хаунда стали коротшими, а вуха – значно довшими. Крім того, обличчя також стало коротшим, а на шкірі стало більше складок.



Бассет-хаунд / Фото Bored Panda

Доберман

Форма тіла добермана стала більш стрункою й вуха також виглядають дещо інакше. Крім того, вони тепер не такі агресивні, як століття тому.



Доберман / Фото Bored Panda

Такса

Тепер у неї довша морда і тіло. Крім того, груди теж трохи ширші, а задні ноги коротші.



Такса / Фото Bored Panda

Німецька вівчарка

За 100 років німецькі вівчарки стали більшими, а їх шерсть – довшою та густішою. Трохи змінився й скелет, а груди стали ширшими.



Німецька вівчарка / Фото Bored Panda

Шотландський тер'єр

Шерсть шотландського тер'єра тепер набагато довша, а також має трохи іншу текстуру, що робить її більш м'якою. Ще 100 років тому їх шерсть була жорсткішою.



Шотландський тер'єр / Фото Bored Panda

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Чау-чау

Ці чарівні собаки особливо не змінилися. Єдине – це вони стали важити набагато більше. На додаток до цього, обличчя чау -чау стало більш зморшкуватим.



Чау-чау / Фото Bored Panda