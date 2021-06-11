Епічний кадр дня: стадо буйволів загнало лева на дерево

Фотограф із Норвегії зафіксував курйозний момент на фото. У Кенії він став свідком того, як стадо чорних буйволів загнало лева на дерево.

Хижак, який збирався з'їсти когось зі стада, піймав облизня. Левові довелося протягом декількох годин безпомічно сидіти на дереві.

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Лев потрапив у курйоз

Стався курйоз у національному заповіднику Масаї-Мара, що у Кенії. Фотограф Олав Токле із Норвегії побачив усе на власні очі. Зграя левів полювала на буйволів і хотіла вихопити когось одного зі стада.



Леви спільно полювали на зграю буйволів / Фото Caters

Вони нишком підбігли до буйволів і видивлялися слабших зі зграї, щоб вхопити. Однак усе пішло не за їхнім планом: буйволи відчули присутність великих кішок. Тоді один із них люто кинувся на левів і погнався за ними. Ошелешені хижаки розбіглися у різні сторони.



Стадо буйволів вирішило атакувати левів / Фото Caters

Один з левів опинився у пастці між буйволів. Єдиний вихід, який йому лишався – залізти на одиноке дерево, що стояло посеред савани. Лев швидко на нього здійнявся, лишивши буйволів внизу.



Буйволи не залишили лева наодинці / Фото Caters

Так левові довелося висіти протягом кількох годин. Зрештою, коли буйволи залишили територію, він зміг спокійно злізти.

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Лев зрештою самотужки зліз з дерева / Фото Caters

Увесь цей час фотограф Олав Токле незворушно і терпляче сидів поруч і знімав. Він розповідає: фотографував на усіх континентах світу. Заповідник Масаї-Мара – одне з його найулюбленіших місць зйомки диких великих котів.