Хижак, який збирався з'їсти когось зі стада, піймав облизня. Левові довелося протягом декількох годин безпомічно сидіти на дереві.
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Лев потрапив у курйоз
Стався курйоз у національному заповіднику Масаї-Мара, що у Кенії. Фотограф Олав Токле із Норвегії побачив усе на власні очі. Зграя левів полювала на буйволів і хотіла вихопити когось одного зі стада.
Леви спільно полювали на зграю буйволів / Фото Caters
Вони нишком підбігли до буйволів і видивлялися слабших зі зграї, щоб вхопити. Однак усе пішло не за їхнім планом: буйволи відчули присутність великих кішок. Тоді один із них люто кинувся на левів і погнався за ними. Ошелешені хижаки розбіглися у різні сторони.
Стадо буйволів вирішило атакувати левів / Фото Caters
Один з левів опинився у пастці між буйволів. Єдиний вихід, який йому лишався – залізти на одиноке дерево, що стояло посеред савани. Лев швидко на нього здійнявся, лишивши буйволів внизу.
Буйволи не залишили лева наодинці / Фото Caters
Так левові довелося висіти протягом кількох годин. Зрештою, коли буйволи залишили територію, він зміг спокійно злізти.
Лев зрештою самотужки зліз з дерева / Фото Caters
Увесь цей час фотограф Олав Токле незворушно і терпляче сидів поруч і знімав. Він розповідає: фотографував на усіх континентах світу. Заповідник Масаї-Мара – одне з його найулюбленіших місць зйомки диких великих котів.
Що відомо про цей заповідник?Національний парк Масаї-Мара заснований у 1974 році і розташований на південному заході Кенії у Великій рифтовій долині за 275 кілометрів від Найробі. Заповідник відомий своїми великими котами: левами, леопардами та гепардами. Леви – найчисленніші: тут проживає понад 900 особин.
Дані з Вікіпедії