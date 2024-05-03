Собаки божеволіли: до жінки в гості навідався непроханий гість – алігатор – приголомшливі кадри

Марі Ландвермайєр зі Сполучених Штатів Америки була стривожена несамовитим гавкотом своїх собак. Після "розслідування" вона виявила велетенського алігатора біля своїх вхідних дверей.

Величезний алігатор без попередження зазирнув до будинку Марі Ландвермейєр. Жінка розповіла про зустріч із небезпечною твариною, яка перебувала просто за її вхідними дверима.

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До жінки в гості навідався алігатор

У районі клубу "Indian River Colony Club" у Вієрі, штат Флорида, мешканка Марі Ландвермайєр злякалася, коли гучний звук розлютив її собак. Розслідувавши ситуацію, вона виявила величезного алігатора, який причаївся за її вхідними дверима.

Я підійшла до дверей, увімкнула світло, а там він. Він не був щасливим,

— розповіла американка.

Алігатора було добре видно через другі двері / Фото FOX News

За словами Марі, вона одразу ж прибрала своїх домашніх тварин якомога далі від вхідних дверей.

Офіцери з офісу шерифа округу Бревард прибули на місце події й залишилися з Марі, поки група чекала ловця диких тварин. Однак, приблизно через пів години алігатор сам відійшов від дверей і попрямував до ставка за будинком американки.

Алігатор прийшов у гості: дивіться відео

Алігатор в каналізації – міф чи правда?

Підтвердження страшного міфу про алігаторів у каналізації було виявлено в штаті Флориди. Робочі з Ов'єдо помітили півтораметрову рептилію, що мешкає в трубі, заповненій мулом.

Ці знімки викликали хвилю обурення на сторінці міської адміністрації, наголошуючи на серйозності ситуації та нагадуючи про легенду про алігаторів у каналізації, що ходить у великих містах, особливо після виходу культових фільмів про монстрів із підземних тунелів.