Жінка каже, що тварини дуже люблять перебувати на батуті. Вони грають і стрибають, навіть грайливо б'ються, якщо це можна так назвати.

Зазначається, що у мами-ведмедиці, яка часто приходить у двір будинку Джермано, четверо дитинчат. Олівія теж мама, тому коли дикі тварини починають стрибати та грати на батуті, вона згадує своїх дітей і думає, що вони дуже схожі.

Я думаю, це просто нагадує нам про те, що ми дуже схожі. Я захищаю своїх дітей, мати захищає своїх дітей. Вона дивиться, як вони грають, а я дивлюся, як грають мої,

— каже американка.

Джермано та її родина вже багато років уживаються із ведмедями, і майже щодня відвідують її двір. Вони ділять простір, але коли сім'я бачить, що наближаються ведмеді, то заходять усередину.

У США жінка показала як ведмежа родина грає у неї у дворі / Фото з фейсбуку Olivia Germano​

Жінка розповіла, що їй подобається, коли поруч є родина ведмедів. Тепер, коли більшість її дітей виросли, вона багато часу приділяє письменництву. У моменти писання Олівія спостерігає за ведмедями, яких називає частиною сім'ї.

Як ведмеді розважаються на батуті: дивіться відео