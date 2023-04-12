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Заступників відділу контролю за тваринами вперше повідомили про цей випадок у березні під час перевірки добробуту після інформації про те, що коза застрягла в паркані, а кілька тварин були покинуті.

Не отримавши відповіді після того, як вибили вхідні двері резиденції, депутати з контролю за тваринами помітили двох кіз, які були мертві на території,

— прокоментували в офісі шерифа.

Там додали, що серед померлих тварин були "чотири собаки, одна кішка, одна домашня ящірка бородатого дракона, одна курка і вісім кіз". Усі 15 були описані як розкладені або скелетні.

Будинок Ханікутт, де знайшли 15 мертвих тварин / Фото Google​

На щастя, деякі тварини 36-річної жінки були врятовані. Мовиться про шістьох звірів – одного барана, одну вівцю і чотири карликових кози.

Жінку звинуватили в жорсткому поводженні з тваринами

Офіс шерифа стверджував, що Ханікутт залишила тварин без належного притулку та необхідного для життя всупереч закону штату.

Управління повідомило, що на підставі доказів, зібраних під час розслідування, Ханікутт звинуватили в позбавленні тварин притулку або в бездіяльності, що призвело до смерті деяких тварин. Також її звинуватили в тому, що вона покинула деяких тварин, не знайшовши іншого власника або не забезпечивши необхідне для життя.