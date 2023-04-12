В Одесі лебедям варварськи підрізали крила
Стан лебедів однією з перших помітила одеситка Олена. За її словами, птахи у парку з'явилися місяць тому і з ними тоді все було добре. Небайдужа одеситка повідомила про це зоозахисників Олександра Тітарчука і Олександру Гарбар, які написали заяву до поліції, а птахів відвезли до ветеринарної клініки.
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Десь дні чотири тому я гуляла вранці з собакою, сиділи лебеді, на лапках, на фалангах у них була кров, і на каменях трохи кров була. І сидять вони тиждень десь, з'явилися місяць тому, тут спочатку одна пара була, потім інша, їм жорстоко обрізали крила,
— розповіла Олена.
Зоозахисники відвезли лебедів до ветеринарної клініки. За висновком орнітологів, в одного з птахів відкритий перелом крила.
Рентген одного із лебедів / Фото "А – Хімса"
Олександра Гарбар каже, щоб лебеді не полетіли, їм можуть підрізати тільки одне крило. При цьому процедуру проводять обережно і зрізів не видно.
Ось таке обрізання крил неприпустимо. Птахам обрізають всього одне крило, махове підпір'я, зрізають дуже обережно, взагалі не має бути зрізів навіть видно, а це варварський спосіб. Це робив не спеціаліст, це робив м'ясник. Птахи можуть назавжди залишитися інвалідами. Якщо вони зачепили фаланги, то птах більше не зможе ніколи літати,
— каже вона.
Зоозахисники повідомили, що всі комунальні служби міста відмовилися від лебедів та стверджують, що не мають відношення до каліцтва птахів. Тому волонтери привезли лебедів на огляд до однієї з ветлікарень Одеси, де за результатами обстеження у самки виявили важкий перелом крила зі зміщенням кісток. У другого птаха діагностували проблеми зі шлунком через неправильне харчування.
В Одесі лебедям варварськи підрізали крила / Фото "А – Хімса"
Хто підрізав лебедям крила
Організації "А – Хімса" вдалося поспілкуватися з одним з працівників парку Перемоги, який зізнався, що крила птахам відрізав він.
Чоловік розповів, що обрізали ножицями крила після відповідного розпорядження керівництва, зокрема, за його словами, начальниці парку Зіни Григорівни. Чоловік зазначив, що лебедів привезли з Одеського зоопарку, й аби ті не відлетіли, вирішили вкоротити їм крила.
Зоозахисники повідомили у поліцію
Увечері 10 квітня зоозахисники звернулися до поліції і подали заяву за фактом жорстокого поводження з тваринами, оприлюднивши відео з робітником парку, який визнає, що причетний до варварського обрізання крил птахам.
Але поліція так і не розпочала кримінальне провадження, стверджуючи, що відеозапис є недостатнім доказом.