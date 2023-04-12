В Одесі лебедям варварськи підрізали крила

Стан лебедів однією з перших помітила одеситка Олена. За її словами, птахи у парку з'явилися місяць тому і з ними тоді все було добре. Небайдужа одеситка повідомила про це зоозахисників Олександра Тітарчука і Олександру Гарбар, які написали заяву до поліції, а птахів відвезли до ветеринарної клініки.

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Десь дні чотири тому я гуляла вранці з собакою, сиділи лебеді, на лапках, на фалангах у них була кров, і на каменях трохи кров була. І сидять вони тиждень десь, з'явилися місяць тому, тут спочатку одна пара була, потім інша, їм жорстоко обрізали крила,

— розповіла Олена.

Зоозахисники відвезли лебедів до ветеринарної клініки. За висновком орнітологів, в одного з птахів відкритий перелом крила.

Рентген одного із лебедів / Фото "А – Хімса"

Олександра Гарбар каже, щоб лебеді не полетіли, їм можуть підрізати тільки одне крило. При цьому процедуру проводять обережно і зрізів не видно.

Ось таке обрізання крил неприпустимо. Птахам обрізають всього одне крило, махове підпір'я, зрізають дуже обережно, взагалі не має бути зрізів навіть видно, а це варварський спосіб. Це робив не спеціаліст, це робив м'ясник. Птахи можуть назавжди залишитися інвалідами. Якщо вони зачепили фаланги, то птах більше не зможе ніколи літати,

— каже вона.

Зоозахисники повідомили, що всі комунальні служби міста відмовилися від лебедів та стверджують, що не мають відношення до каліцтва птахів. Тому волонтери привезли лебедів на огляд до однієї з ветлікарень Одеси, де за результатами обстеження у самки виявили важкий перелом крила зі зміщенням кісток. У другого птаха діагностували проблеми зі шлунком через неправильне харчування.

В Одесі лебедям варварськи підрізали крила / Фото "А – Хімса"

Хто підрізав лебедям крила