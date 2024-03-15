У США жінка була вражена після того, як зайшла у свою вітальню, щоб оглянути нещодавно потиньковану стіну, і почула слабкі звуки, які лунали з іншого боку. Це була її кішка.

Будівельники просто замурували пухнастика за стіною. Про це вона розповіла в одному з відео у своєму TikTok – ролик став вірусним і набрав понад 2,8 мільйона переглядів.

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Кішку замурували за стіною

Американка була змушена вибивати стіну у своїй квартирі після того, як виявила, що робітники, які ремонтували її будинок, випадково замурували всередині її кота. Забудькуваті робітники не помітили присутності кота під час ремонту, що призвело до неприємної ситуації для власниці.

На відео, яке переглянули вже понад 2,8 мільйона користувачів, видно, як Джей, розмовляючи телефоном із поліцією, несамовито б'є ножем по кам'яній кладці. Тим часом кіт визирає в отвір, який виявився недостатньо великим, щоб пролізти в нього.

Як це було: дивіться відео

Джей пережила момент паніки, коли зрозуміла, що її кіт зник за стіною у вітальні. Попри те, що американка звернулася по допомогу до служби порятунку, їй не залишалося нічого іншого, як взяти справу у свої руки. Вона вирішила пробити дірку в стіні, щоб врятувати свого улюбленого вихованця.

Зрештою, після кількох хвилин розбивання свіжоукладеної штукатурки, кішка звільняється і возз'єднується зі своєю господинею.

Реакція мережі

Користувачі соціальних мереж швидко відреагували і підтримали Джей, критикуючи співробітників за їхню некомпетентність у тому, що вони "спіймали кішку в пастку", навіть якщо це сталося помилково.

Ось декілька коментарів, які залишили люди:

"Це змусило мене розплакатися, мені так шкода, що я так засмутився";

"Вони абсолютно точно знали";

"Люди так погано ставляться до кішок, і це розбиває мені серце".

Пізніше Джей поділилася відеозаписом напруженої розмови з менеджером з нерухомості. У відео Джей висловлює невіру в те, що її кішку випадково "замкнули" в стіні.

За її словами, працівники, ймовірніше, просто не захотіли повертатися пізніше, щоб почекати, поки вона вилізе, тому залатали стіну так, щоб кішка опинилася за нею.