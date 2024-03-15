Трудно представить: женщина обнаружила, что строители замуровали ее кошку – шокирующее видео

В США женщина была поражена после того, как зашла в свою гостиную, чтобы осмотреть недавно оштукатуренную стену, и услышала слабые звуки, которые раздавались с другой стороны. Это была ее кошка.

Строители просто замуровали пушистика за стеной. Об этом она рассказала в одном из видео в своем TikTok – ролик стал вирусным и набрал более 2,8 миллиона просмотров.

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Кошку замуровали за стеной

Американка была вынуждена выбивать стену в своей квартире после того, как обнаружила, что рабочие, которые ремонтировали ее дом, случайно замуровали внутри ее кота. Забывчивые рабочие не заметили присутствия кота во время ремонта, что привело к неприятной ситуации для владелицы.

На видео, которое просмотрели уже более 2,8 миллиона пользователей, видно, как Джей, разговаривая по телефону с полицией, неистово бьет ножом по каменной кладке. Тем временем кот выглядывает в отверстие, которое оказалось недостаточно большим, чтобы пролезть в него.

Как это было: смотрите видео

Джей пережила момент паники, когда поняла, что ее кот исчез за стеной в гостиной. Несмотря на то, что американка обратилась за помощью в службу спасения, ей не оставалось ничего другого, как взять дело в свои руки. Она решила пробить дыру в стене, чтобы спасти своего любимого питомца.

В конце концов, после нескольких минут разбивания свежеуложенной штукатурки, кошка освобождается и воссоединяется со своей хозяйкой.

Реакция сети

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали и поддержали Джей, критикуя сотрудников за их некомпетентность в том, что они "поймали кошку в ловушку", даже если это произошло по ошибке.

Вот несколько комментариев, которые оставили люди:

"Это заставило меня расплакаться, мне так жаль, что я так расстроился";

"Они абсолютно точно знали";

"Люди так плохо относятся к кошкам, и это разбивает мне сердце".

Позже Джей поделилась видеозаписью напряженного разговора с менеджером по недвижимости. В видео Джей выражает неверие в то, что ее кошку случайно "заперли" в стене.

По ее словам, работники, вероятнее, просто не захотели возвращаться позже, чтобы подождать, пока она вылезет, поэтому залатали стену так, чтобы кошка оказалась за ней.