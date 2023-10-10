Саме ці равлики містять паразитів, які становлять смертельну загрозу для людей. Крім того, їх яйця містять небезпечний токсин, здатний викликати серйозне запалення шкіри та очей. Що ще відомо про цих істот – дізнайтеся у матеріалі!

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Отруйні яблучні равлики нещодавно були виявлені в багатьох районах уздовж річки Ламбер у Ламбертоні, поблизу Фейетвіля, штат Північна Кароліна. Влада з Державної комісії з охорони дикої природи підтвердила, що це означає першу зареєстровану присутність яблучних равликів у регіоні Південної Америки. Раніше цей вид дуже небезпечних равликів було виявлено на Гаваях, у Флориді, Джорджії, Техасі та Луїзіані.

Встановлено, що водні равлики зазвичай переносять паразитів, що становлять небезпеку для людей, які стикаються з цими молюсками. Яйця цих равликів містять сильний токсин, який може швидко впливати на шкіру, що призводить до розвитку висипу.

Ці 15-сантиметрові равлики відкладають кластери рожевих яєць на стовбурах дерев і рослинах поряд з водою. При цьому яйця ампулярій отруйні й при контакті зі шкірою можуть викликати почервоніння, сильний свербіж і біль в очах,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що самки ампулярій здатні відкладати яйця щотижня, що дозволяє равликам розмножуватися з великою швидкістю.

Ці равлики можуть виростати до 15 сантиметрів / Фото N.C. Wildllife Resources Commission

Равлики можуть бути переносниками небезпечної хвороби, відомої як щуряча легенева нематода, яку також називають щурячим легеневим хробаком. Це виснажливе захворювання може спровокувати менінгіт у людей.

Що ще треба знати про цих равликів?

Ампулярії також дуже руйнівні для екосистеми. Ці істоти жадібно поглинають і знищують рослини, які покладаються на мікроорганізми та водних тварин для існування. Крім того, вони не шкодують яєць земноводних і харчуються ними, ще більше посилюючи їх згубний вплив на навколишнє середовище.

Використання цих конкретних равликів як їжа для людей чи корм для тварин категорично забороняється. Рекомендується бути обережним при безпосередньому поводженні з ними – їх не можна торкатися голими руками.

Крім того, категорично заборонено знищувати цих равликів вручну. Замість цього дорослим рекомендується роздавити їх, уникаючи прямого контакту, або ж можна заморозити яйця або самих равликів.

Інвазивний водний вид становить загрозу для людини та річкових екосистем / Фото N.C. Wildllife Resources Commission

Такого равлика легко впізнати завдяки його розміру. Вони можуть виростати до 15 сантиметрів, перевершуючи розміри будь-якого іншого водяного равлика. До того ж їхні яйця, як правило, зібрані в яскраві рожеві відтінки, зазвичай спостерігаються на стовбурах дерев або рослинності неподалік від джерел прісної води. Нерідко ці скупчення охоплюють тисячі окремих яєць.