Була 6 днів без їжі та води: у США випадково відправили кішку в посилці Amazon

Американське подружжя випадково відправило свою кішку у зворотній посилці Amazon. Вона була шість днів без води та їжі, втім зараз їй нічого не загрожує.

Власниця кота, на ім'я Галена, повідомила про зникнення свого улюбленого вихованця. Після виснажливих тижневих пошуків, під час яких родина та друзі обшукували будинок і околиці, стався прорив – вона була у посилці.

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У США кішку випадково відправили в посилці

За несподіваного повороту подій Керрі Кларк ненавмисно відправила свою кішку Галену назад на Amazon разом з кількома парами взуття, які повертала. Власники не знали, що Галена буквально виїхала з дому у великій коробці із взуттям.

За тиждень пошуків, які включали розклеювання листівок по всьому місту, власники зниклої тварини так і не змогли знайти свого улюбленця. Однак їхня удача змінилася, коли їм зателефонували з ветеринарної клініки в Каліфорнії. Завдяки мікрочипу, імплантованому тварині, господарі успішно возз'єдналися зі своїм пухнастим компаньйоном.

Власники і Гален / Фото KSL TV

Галена пробула в пастці в коробці 6 днів без їжі та води. Співробітниця Amazon, на ім'я Бренді, врятувала кішку з коробки, коли знайшла її на каліфорнійському складі – за 1 050 кілометрів від рідного міста. Вона подбала про тварину, а наступного дня відвезла Галену до ветеринара.

Господарка зізнається, що спочатку не повірила у те, що відбувається, подумавши, що це жарт чи розіграш.

Як тільки господарі дізналися, що Галена була знайдена в коробці на складі Amazon, то забронювали квитки на літак до Каліфорнії і забрали улюбленицю додому.

Коробки, у яких знайшли кішку / Фото KSL TV

Кішка на прізвисько Галена трохи втратила у вазі й була зневоднена, але загалом її стан був задовільний.