Тому Джонсон вирішив зробити все, щоби забезпечити унікальному створінню довге та здорове життя. Деталі про істоту – далі у матеріалі!
Читайте також Давно вважали вимерлою: у Південній Австралії помітили рідкісну тварину, яку не бачили 130 років
Який вигляд має унікальна істота?
У рідкісному випадку на початку липня цього року надзвичайна змія вилупилася з надзвичайно великого яйця. Як правило, з таких яєць очікуються рептилії-близнюки, однак під час розвитку ембріонів сталася несподівана аномалія. Один з ембріонів поглинув свого двійника, що призвело до народження організму з одним тілом, але з двома головами. З усім тим, змія продовжує рости та розвиватись.
Заводчик розповідає у соцмережах про стан здоров'я свого улюбленця.
Тварина рухається, а обидві її голови дихають,
– каже Джонсон.
Він поселив незвичайне створіння в окрему клітку і робить усе, щоби зберегти йому життя, бо зазвичай такі аномальні істоти помирають досить рано. Подібні змії в США продаються дуже дорого, але Аден планує дбати про двоголову змію самостійно, він стверджує, що полюбив унікальну рептилію і готовий зробити для неї все можливе.
У США з'явилася на світ двоголова змія / Фото ADJexotics
Рептилія демонструє адекватну поведінку – миттєво шипить і захищається від передбачуваних загроз. Однак, ця істота стикається з проблемами щодо своєї мобільності через аномалію. Заводчик пояснює, що дві голови тварини намагаються синхронізувати свій контроль над тілом, що призводить до труднощів при спробі згорнутися, як це роблять інші гоферові змії.
Гоферові змії: що треба знати
Гоферові змії, тип неотруйних рептилій, що належать до сімейства вужевих, спостерігалися в різних регіонах Північної Америки, зокрема в Сполучених Штатах. Їхні розміри коливаються від 80 сантиметрів до 2,8 метра у довжину, залежно від виду. Ці чудові істоти можна знайти в пустелях, преріях, світлохвойних лісах і навіть сільськогосподарських угіддях.
Однією з відмінних рис гоферових змій є їх унікальний механізм захисту. Коли вони стикаються з небезпекою, вони видають шиплячі та свистячі звуки, приймаючи нападну позу, схожу на позу гадюки. Однак замість того, щоб кусати свою потенційну загрозу, вони стратегічно б'ють агресора головами.
Що стосується раціону, то гоферові змії в основному харчуються гризунами, кроликами, птахами і пташиними яйцями. Іноді вони навіть наважуються зайти у воду, щоб полювати на жаб. Завдяки своїй адаптивній природі, вони вважаються відносно простими в догляді, особливо якщо народилися в неволі та виросли серед людей. Тому любителі змій часто вибирають цих привабливих рептилій як домашніх тварин.