Тому Джонсон вирішив зробити все, щоби забезпечити унікальному створінню довге та здорове життя. Деталі про істоту – далі у матеріалі!

Читайте також Давно вважали вимерлою: у Південній Австралії помітили рідкісну тварину, яку не бачили 130 років

Який вигляд має унікальна істота?

У рідкісному випадку на початку липня цього року надзвичайна змія вилупилася з надзвичайно великого яйця. Як правило, з таких яєць очікуються рептилії-близнюки, однак під час розвитку ембріонів сталася несподівана аномалія. Один з ембріонів поглинув свого двійника, що призвело до народження організму з одним тілом, але з двома головами. З усім тим, змія продовжує рости та розвиватись.

Заводчик розповідає у соцмережах про стан здоров'я свого улюбленця.