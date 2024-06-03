Справжній ласун: ведмідь пробирається в будинки людей, щоб забрати солодощі – кумедне відео

Ведмідь отримав прізвисько Oрео після того, як пробрався до кількох будинків у штаті Каліфорнія (США), щоб вкрасти печиво. Клишоногий не проявляє жодних ознак агресії, лише жагу до шоколадної випічки.

Нещодавно тварина здійснила нове "пограбування". Звір вибрався з будинку через бокове вікно, несучи в пащі упаковку печива Oreo.

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Ніс привів ведмедя до печива

Ведмідь із заслуженим прізвиськом Орео був помічений у районі Монровія в окрузі Лос-Анджелес 24 травня. Він бродив по окрузі в пошуках десертів. Мешканці вважають, що печиво Oreo – улюблена закуска пухнастого звіра.

На опублікованому відео видно, як ведмежа Орео вибирається з будинку через бічне вікно, несучи в зубах упаковку знаменитого печива. Вийшовши з дому, тварина затрималася, щоб помацати пакет із печивом.

Він не просто бродить околицями. Він заходить у будинки. Тож тепер дуже страшно залишати відчиненим вікно, двері на задній двір або ще що-небудь,

— розповіла Віна Хурі, мешканка сусіднього будинку.

Наприклад, торік американка залишила двері свого гаража відчиненими, і ведмідь увійшов до нього, обнишпорив холодильник і пішов із шоколадним тортом.

Як ведмідь нишпорив у будинок за Oreo: дивіться відео

Через близькість Монровії до гір Сан-Габріель у житловому районі часто можна зустріти таких тварин, як ведмеді, койоти, олені, гірські леви й рисі.

Жінка випадково дізналася, що жила в одній кімнаті з лисицею

Користувачка соціальної платформи Reddit на одному з тематичних форумів Casual UK розповіла дивовижну історію про те, як випадково знайшла в себе вдома дику тварину. І вона була зовсім не схожа на її рудого кота.

Повернувшись додому з пошти, жінка натрапила на "маленького й темного" звіра, який сховався за столом у вітальні – це була лисиця. Вона показала як все відбувалося.