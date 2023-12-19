Жили наприкінці Юрського періоду: у США знайшли предка геконів – який вигляд має істота

Палеонтологи з Єльського університету успішно ідентифікували раніше невідомого викопного ящера. Експерти вважають, що ця знахідка є предком сучасних геконів.

Вид назвали на честь бабусі провідного автора дослідження Далтона Меєра. Мовиться про Helioscopos dickersonae.

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У США вчені знайшли предка геконів

Цей вид жив у Північній Америці наприкінці Юрського періоду, на 100 мільйонів років раніше за інших родичів геконів.

Це відкриття стало результатом більш масштабного дослідження двох черепів викопних ящірок з Національного пам'ятника динозаврів у штаті Юта,

– каже Далтон Меєр з Єльського університету.

Відкриття нового виду пролило світло на появу предків геконів у Північній Америці, оприлюднивши хронологію, що набагато перевершує попередні оцінки.

У США вчені знайшли предка геконів Helioscopos dickersonae / Фото Wikipedia image

Меєр назвав нещодавно ідентифікований вид "Helioscopos dickersonae". Початковий компонент назви вказує на його роль як пильного спостерігача за сонцем. А остання частина, "dickersonae", – ім'я на честь бабусі дослідника Гелен Дікерсон, яка була першим куратором герпетології в Американському музеї природознавства в Нью-Йорку.

Що відомо про цього гекона?

Недавнє дослідження, проведене Єльським університетом, пролило світло на таємниче зникнення "предка" гекона в Північній Америці. Попри обмежені знання з цього питання, вчені визначили, що цей вид зник з континенту приблизно через 90 мільйонів років після його першого появи.

Helioscopos dickersonae мав унікальну особливість, яка відрізняла його від сучасних побратимів. На відміну від більшості сучасних геконів, ця істота не вела нічний спосіб життя.

Що робить його ще більш загадковим, так це його характерний конусоподібний отвір у верхній частині голови, сенсорна адаптація, яку використовують багато видів ящірок для виявлення сонячного світла.

Новий вид гекона Helioscopos dickersonae / Фото Wikipedia Commons

Цей вид, ймовірно, ззовні був схожий на смугастих геконів або леопардових геконів, адже не мав липких "подушечок" на пальцях ніг. Попри це Helioscopos dickersonae міг вправно лазити по деревах.

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Кількість молодих особин у їхньому природному середовищі існування зараз зросла до 510. Тепер антилопи знову мандрують Африкою.