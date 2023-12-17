Так, було зроблено заяву про унікальну групу собак – GWL. Вона проявила неабияку здібність у цьому таланті. Тож дізнайтеся, можливо, саме ваша собака має здатність запам'ятовувати імена та назви.

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Вчені з'ясували, чому деякі собаки здатні пам'ятати імена

Зокрема, представники групи GWL можуть спонтанно вивчити до 125 назв різноманітних об'єктів під час гри зі своїми власниками.

Вчені з Будапештського університету (ELTE) провели масштабний експеримент за участі респондентів 9 країн світу. Він тривав протягом 5 років. Власникам собак дали інструкцію:

протестувати свою тварину на здатність запам'ятати назви під час гри з іграшками,

зняти це на відео та надіслати команді вчених. За підсумком, таким чином знайшли 41 собаку для GWL групи.

Як заявив автор дослідження професор Адам Міклош, раніше про існування таких тварин поширювалися хіба анекдоти з чутками, а тепер це і справді реально.

Відносно велика вибірка собак, задокументована в цьому дослідженні, допомагає нам виявити спільні характеристики, які мають ці собаки, це на крок наближує нас до розуміння природи їхньої унікальної здатності,

– вказав він.

Вчені заявили про групу собак, які мають талант запам'ятовувати слова / Фото Unsplash

Про які породи мовиться?

Більшу частину "здібних" собак (56%) склала порода бордер-колі. Також талант проявили собаки доволі "гламурних" порід:

померанські шпиці,

пекінеси,

коргі,

ши-тцу,

пуделі,

кілька змішаних порід.

Цікаво, що ігрові сесії власників зі своїми собаками показали, що зазвичай тварини спонтанно запам'ятовували назви іграшок, без окремих тренувань та примусу щось вивчити.

Більшу частину "здібних" собак склала порода бордер-колі / Фото Unsplash

Власники обдарованих собак не мають навичок дресування

За словами доктора Клаудії Фугацца, тести на перевірку надсилали лише тим власникам собак, які ще до екзамену казали, що їхні собаки явно мають талант та знають всі свої іграшки.

Коли ми проводили тест, середня кількість іграшок, відомих собакам, становила 29, але коли опублікували результати, виявилося, що понад 50% собак розширили свій словниковий запас на більш ніж 100 назв,

– зазначається у дослідженні.

Також дослідники стверджують, що переважна більшість власників, які брали участь в опитуванні, не мали професійного досвіду в дресуванні собак. Тобто рівень досвіду власників у поводженні з собаками та їх дресуванні не впливав на здатність тварин вибирати правильні іграшки в момент, коли вони чули їхні імена.