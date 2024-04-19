Позували для селфі: туристки необдумано зняли з дерева милих тварин, а ті виявилися ведмежатами

Туристи помітили на дереві чарівних тварин і вирішили зробити з ними селфі на пам'ять. На їхнє здивування, тварини виявилися ведмежатами, ймовірно, їхня мати могла перебувати поблизу і потенційно становила загрозу для дівчат, які намагалися поспілкуватися з ведмежатами.

Зоозахисники розчаровані через такі дії жінок і наголошують на важливості поваги до світу дикої природи.

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Туристки зняли з дерева ведмежат

У нещодавньому інциденті, знятому на відео і поширеному в Інтернеті, туристи, які відвідували житловий комплекс в окрузі Банкомб, Північна Кароліна, США, зняли ведмежат з дерева. Шокує те, що одне з ведмежат впало і спробувало втекти через паркан, що стояв поруч, тоді як інше ведмежа тримала на руках туристка для фото.

Ешлі Гоббс, яка працює біологинею спеціальних проєктів Комісії з ресурсів дикої природи Північної Кароліни, розповідає, що коли прибула на місце події, то побачила лише одне ведмежа — "мокре та замерзле", оскільки воно тривалий час було без матері.

Як відомо, в цей сезон ведмедиці іноді залишають своїх ведмежат на дереві, а потім повертаються, щоб забрати їх. Однак, втручання людини в цей природний процес спричинило значний стрес для ведмежат.

Як це було: дивіться відео

Джоді Вільямс, засновниця організації Help Asheville Bears ("Допоможи ведмедям Ешвілла"), дуже розчарована через такі дії туристів і наголошує на важливості поваги до світу дикої природи.

Усе заради селфі, усе заради селфі. Це просто невігластво й тотальний егоїзм. Про якесь співчуття говорити не доводиться,

— сказала Вільямс.

На щастя, тварин знайшли й доставили до реабілітаційного центру. Після огляду ветеринарами їх випустять назад у дику природу.

Зауважимо, експерти наголосили на важливості дотримання безпечної відстані від ведмедів у дикій природі та уникнення дій, які можуть привернути їхню увагу. Ця порада стосується як зустрічей з ведмежатами, так і з дорослими тваринами, оскільки недотримання правил безпеки може призвести до фатальних наслідків.

П'яний турист вирішив подражнити бізона і був атакований твариною

У США турист у стані алкогольного сп'яніння накинувся на бізона, після чого тварина атакувала його. Чоловік широко розмахував руками, запрошуючи величезну тварину підійти до нього ближче.

Один з очевидців зняв те, що відбулося, на камеру свого телефону. Застерігаємо заздалегідь – так не варто робити ні в якому разі!