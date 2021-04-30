У США собаки стали домашніми помічницями

Колишня дресирувальниця Лінда Куш має трьох гончих собак. Вони настільки слухняні, що можуть виконувати усю хатню роботу: від миття духовки і до туалету.

Щоправда, у ролі домашніх помічників гончі собаки виступають лише на фото. Втім, хтозна, чи не навчаться вони по-справжньому виконувати завдання своєї хазяйки.

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Собаки-помічниці

Американка має трьох гончих: двох собак породи угорська вижла Роксі і Река і веймаранера Райлі. Річ у тім, що власниця трьох песиків – Лінда Куш – у минулому була дресирувальницею і вийшла на пенсію.



Лінда і три її гончі собаки / Фото із The Sun

Відтак вона знає, як зробити ідеальні фото зі своїми улюбленицями. Лінда зазначає: дівчата настільки слухняні, що виконують її команди без додаткових заохочень. Вони вільно почуваються у будинку і не потребують повідця на зйомках.



Драматична Райлі біля дзеркала / Фото із The Sun

Користувачі соцмереж полюбили такі світлини домашніх тварин, тому Лінда вигадує для своїх собачок щоразу нове хатнє завдання.

Песик Роксі вміє користуватися людським туалетом, тож їй дісталося його прибирання.



Роксі дісталася найважча ділянка прибирання / Фото із The Sun



"Прибирання кімнат викликали"? / Фото із The Sun



Фото найкращого робітника тижня / Фото із The Sun

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.