Така неймовірна історія трапилася у штаті Луїзіана, на який минулого місяця обрушився ураган Іда. Через сильний буревій постраждали як люди, так і тварини.

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Порятунок білченят

15-річна Бейлі Віллавазо та її сім'я родом з міста Новий Орлеан. Коли почався шторм вони змушені були евакуюватися. Але перш ніж це зробити, Бейлі знайшла час, щоб простягнути руку допомоги кільком крихітним створінням, чиє життя перевернула сильна буря.

Дівчинка помітила на землі гніздо, яке вітер зірвав з дерева.



Вітер зірвав з дерева гніздо з білченятами / Фото Бейлі Віллавазо

Вона заглянула всередину і побачила там трьох маленьких білочок, натомість їхньої матусі ніде не було. Школярка не хотіла залишати їх напризволяще, тому поспішила додому, щоб взяти коробку і рушник.

Я підсушила білок рушником і поклала їх у коробку з постільною білизною. Вони були надзвичайно млявими і тулилися докупи, щоб зігрітися,

– розповідає школярка.



Школярка забрала білченят додому / Фото Бейлі Віллавазо

Хвилюючись про їхнє здоров’я, Бейлі звернулася за порадою до свого родича ветеринара. Він запропонував їй купити сухе молоко для цуценят та маленьку пляшечку для годування. Дівчинка почала годувати білок двічі на день. Вони відразу стали дещо енергійнішими, а приблизно за добу вже почали бігати та лазити по своїй рятівниці.



Врятовані тварини повзають по своїй новій матусі / Фото Бейлі Віллавазо

Так школярка стала прийомною мамою трьох білочок. Вона назвала їх Елвін, Саймон і Теодор на честь відомих мультяшних бурундуків. Коли родина змушена була евакуюватися, то врятовані тваринки поїхали разом з усіма.



Білченят забрали з собою, коли довелося евакуюватися через ураган / Фото Бейлі Віллавазо

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Збирається передати білок у центр реабілітації тварин

Елвін, Саймон і Теодор досі живуть разом з Бейлі у будинку, куди переїхала сім’я. І хоча дівчинці подобається піклуватися про них, вона розуміє, що цим повинні займатися відповідно підготовлені люди. Якось вона вже намагалася прилаштувати їх до центру реабілітації, але не змогла цього зробити, оскільки після урагану він був переповнений іншими тваринами.



Бейлі опікується білочками / Фото Бейлі Віллавазо

Однак, каже Бейлі, вона і надалі буде шукати інших реабілітологів, які б змогли взяти на поруки осиротілих тваринок. А поки вони насолоджуються спільним перебуванням у своєму тимчасовому будинку. І білочки виглядають доволі щасливими зі своєю новою мамою.



Дівчинка планує прилаштувати білок у центр реабілітації тварин / Фото Бейлі Віллавазо

Дивіться відео, як школярка піклується про трьох врятованих білченят



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