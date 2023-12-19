Цей вірус, смертність від якого становить близько 40%, зазвичай поширюється через послід гризунів. Штам вражає легені, змушуючи людину буквально захлинатися рідиною, а шанс летального результату становить 40%.

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Щур заразив чоловіка смертельним вірусом

Поставлений страшний діагноз став наслідком важливого відкриття, зробленого вченими з Університету Арканзасу. Вони виявили новий штам хантавірусу, названий ними вірусом Озарк, який був виявлений у шипохвостих бавовняних щурів. Виявлений варіант вірусу вважається винятково небезпечним.

Хантавірус є серйозною проблемою для здоров'я:

щорічно на нього хворіють приблизно 800 одних лише американців,

приблизно 300 із цих випадків закінчуються летальним результатом.

Симптоми хантавірусної інфекції, нагадують важкий грип і можуть перейти в більш серйозні ускладнення, що зачіпають серце і легені. Захворювання, відоме як хантавірусний легеневий синдром, зазвичай починається з лихоманки, болю в м'язах і нудоти, і може перерости в утруднене дихання і відчуття здавленості в грудях.

Що ще треба знати про хантавірус?

Це захворювання вражає насамперед кровоносні судини в легенях, спричиняючи їх протікання і наповнення легенів рідиною, що може призвести до летального результату. Від хантавірусу немає спеціальних ліків або вакцини, але лікування, що практикується, спрямоване на підтримання дихання і гідратації пацієнта, а також на зняття таких симптомів, як біль і лихоманка.

Хоча хантавірус зазвичай не передається між людьми, рідкісні випадки передання вірусу від людини до людини було зареєстровано в Чилі та Аргентині за умови використання іншого штаму, який називають вірусом Анд.

Олені-зомбі з'являються по всьому світу

Спалах захворювання вражає популяції оленів і лосів. Хвороба змушує їх перетворюватися на висушені оболонки, які блукають без мети.

Хронічна хвороба виснаження (ХХВ) викликала занепокоєння в більш ніж половині Сполучених Штатів, а також у Канаді та деяких європейських країнах, включаючи Норвегію, Фінляндію та Швецію. Додатково до зростаючого списку постраждалих регіонів нещодавно було задокументовано випадки хвороби у дворічного білохвостого оленя в Кентуккі.