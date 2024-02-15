"Ядерні" крокодили існують: поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій

В охолоджувальній системі ядерної електростанції Turkey Point у штаті Флорида (США) розмножилися гострорилі крокодили. Виявляється, "ядерні" крокодили реальні.

Перше крокодиляче яйце біля АЕС, що належало гострорилому крокодилу, було виявлено 1978 року. На той час цей вид вважався таким, що зникає, і за їхнє знищення передбачалося покарання. Але зараз з'явилася надія.

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Поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій

"Ядерні" крокодили існують, але не світяться в темряві, але проводять своє життя в каналах біля атомної електростанції.

За даними експертів компанії NextEra Energy, що управляє АЕС, зараз в каналах і водоймах Turkey Point, яка належить Florida Power & Light (FPL), мешкає щонайменше 400 дорослих рептилій. Це майже в чотири рази більше, ніж було зафіксовано в 1992 році.

Ще 1978 року робітник знайшов яйце і не знав, що це таке, і приніс його біологу. І протягом останніх 40 років ми підтримуємо програму моніторингу крокодилів, щоб гарантувати їм безпеку. Ми можемо і прагнемо бути добрими охоронцями довкілля,

— сказав Білл Орлав, старший менеджер з комунікацій NextEra Energy.

Перше крокодиляче яйце біля АЕС було виявлено 1978 року / Фото FPL

Енергетична компанія вирішила не знищувати знайдене яйце і замість цього найняла команду біологів для спостереження за рептиліями. Відтоді фахівці стежать за зростанням популяції та допомагають крокодилам будувати гнізда.

Команда Turkey Point працює з малюками протягом п'яти днів, перш ніж випустити їх назад у дику природу. За цей час вони вимірюють, зважують, визначають стать і чипують дитинчат.

Поруч з атомною електростанцією розплодився рідкісний вид рептилій / Фото FPL

Зауважимо, гострорилі крокодили трапляються від Флориди до півночі Південної Америки і зазвичай не перевищують 3 – 4 метрів у довжину. Єдиний відомий напад рептилії цього виду на людей у США стався 2014 року, обидва постраждалі вижили.

Кожен 5 мігруючий вид тварин перебуває під загрозою зникнення

Щороку численні ссавці, птахи, риби та комахи вирушають у свої міграційні подорожі, іноді перетинаючи національні кордони. У ці періоди виникають небезпеки браконьєрства, забруднення та втрати середовища існування.

Як наслідок, кожен п'ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення. Про це йдеться в глобальному дослідженні ООН "Стан мігруючих видів у світі".