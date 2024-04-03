Великий кіт, що блукав південним районом Сан-Франциско (США), викликав масову паніку серед мешканців. Метушня виникла після дезінформації місцевих правоохоронців, які повідомили, що бачили гірського лева, зафіксованого камерами відеоспостереження.

Уважно проаналізувавши опубліковане зображення, користувачі мережі поставили під сумнів початкову версію, надану правоохоронцями, вказавши на помітну розбіжність у розмірах. Згодом поліція спростувала цю інформацію.

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Поліція переплутала величезного кота з гірським левом

Правоохоронці опублікували в соціальних мережах фотографію, на якій зображений великий кіт, що прогулюється вздовж паркану, який розділяє два будинки на Менсфілд-драйв. Розмір кота викликав занепокоєння, що він може становити потенційну загрозу для мешканців, нібито це небезпечний звір.

Однак, пильно вивчивши знімок, користувачі мережі засумнівались у цьому, зауваживши очевидну невідповідність у габаритах:

"Це звичайний домашній кіт, а не гірський ев".

"Кожна з цих дощок – 4 дюйми, тож кіт приблизно 12 дюймів завдовжки, а гірський лев виростає до 4 футів".

"Я бачив багато гірських левів, але це просто здоровенний домашній кіт".

Оперативно відреагувавши на повідомлення, правоохоронці провели ретельний обшук прилеглої території. Їхні зусилля виявилися марними – невловний "пухнастик" залишився на волі.

Попри все, ми хотіли б нагадати громадянам, що варто уникати гірських левів навіть на великій відстані,

— зазначили поліціанти.

Врешті-решт, правоохоронці заспокоїли містян, офіційно спростувавши первинну версію. Вони підтвердили, що це просто великий кіт, а не гірський лев.

У Таїланді поліція "воює" з мавпами

Таїландський Лопбур дуже популярне серед туристів, зокрема, саме через мавп. Місцеві їх підгодовують, але примати стали дуже зухвалими – кусають людей, вихоплюють їжу та псують майно. Відтак їх довелось відловлювати й відправляти до розплідників, де визначать, куди їх помістити. Поліція розпочала справжнє полювання на мавп.

Місцева поліція розпочала переслідування приматів, використовуючи рогатки та транквілізатори, щоб контролювати ситуацію. Вони мають право використовувати каміння для стрільби по мавпах як крайній засіб для відновлення контролю. Ця дія необхідна, коли всі інші методи вичерпані.