Внимательно проанализировав опубликованное изображение, пользователи сети поставили под сомнение первоначальную версию, предоставленную правоохранителями, указав на заметное расхождение в размерах. Впоследствии полиция опровергла эту информацию.

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Полиция перепутала огромного кота с горным львом

Правоохранители опубликовали в социальных сетях фотографию, где изображен большой кот, прогуливающийся вдоль забора, который разделяет два дома на Мэнсфилд-драйв. Размер кота вызвал беспокойство, что он может представлять потенциальную угрозу для жителей, якобы это опасный зверь.

Однако, пристально изучив снимок, пользователи сети усомнились в этом, заметив очевидное несоответствие в габаритах:

"Это обычный домашний кот, а не горный ев".

"Каждая из этих досок – 4 дюйма, поэтому кот примерно 12 дюймов длиной, а горный лев вырастает до 4 футов".

"Я видел много горных львов, но это просто здоровенный домашний кот".

Оперативно отреагировав на сообщение, правоохранители провели тщательный обыск прилегающей территории. Их усилия оказались тщетными – неуловимый "пушистик" остался на свободе.

Несмотря на все, мы хотели бы напомнить гражданам, что стоит избегать горных львов даже на большом расстоянии,

– отметили полицейские.

В конце концов, правоохранители успокоили горожан, официально опровергнув первоначальную версию. Они подтвердили, что это просто большой кот, а не горный лев.

В Таиланде полиция "воюет" с обезьянами

Таиландский Лопбур очень популярно среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество. Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.

Местная полиция начала преследование приматов, используя рогатки и транквилизаторы, чтобы контролировать ситуацию. Они имеют право использовать камни для стрельбы по обезьянам как крайнее средство для восстановления контроля. Это действие необходимо, когда все другие методы исчерпаны.