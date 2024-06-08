Зникла за мить: голодна жирафа на сафарі "вкрала" дівчинку з рук матері – приголомшливе відео

Приголомшливий випадок стався в зоопарку, коли до сім'ї американців, які милувалися мешканцями, підійшов жираф. Джейсон і Сьєрра попросили свою дворічну доньку погодувати жирафа з руки. Однак ситуація змінилася, коли жираф несподівано підняв дівчинку в повітря.

24-річний Джейсон Тотен зі своєю дружиною Сієррою та дочкою Пейслі вирушили на екскурсію до центру дикої природи Fossil Rim в містечку Глен-Роуз (США), де всім відвідувачам дозволяють зблизька годувати тварин. Однак веселий відпочинок ледь не закінчився для родини трагедією.

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Голодна жирафа під час сафарі "вкрала" дівчинку з рук матері

Інші туристи, які їхали в машині позаду, зняли цей інцидент на відео. На опублікованих кадрах можна побачити, як звір хапає зубами сорочку дівчинки й підкидає в повітря.

Я виглянув у заднє вікно й побачив жирафу, а потім дитина здійнялася вгору. Моє серце зупинилося, я перелякався до смерті,

— згадує той випадок Джейсон.

Батько впевнений, що це сталося випадково: тварина намагалася вирвати пакет з їжею з рук його доньки, але дівчинка відмовилася його відпускати. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як це було: дивіться відео

У нещодавній заяві сім'я Тотенів висловила свою рішучість продовжувати сафарі, попри нещодавній травматичний досвід. Однак, їхні майбутні візити до Fossil Rim можуть опинитися під загрозою, оскільки в середу, 5 червня, заклад оприлюднив нову політику. Згідно з цими правилами, гостям більше не дозволять їздити з відкритим кузовом під час сафарі.

До слова, жирафи – найвищі ссавці у світі. Представники цього виду зазвичай не агресивні, хоча самки можуть проявляти агресію, коли захищають своїх дитинчат.