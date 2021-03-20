Вкрали з подвір'я: у США пес повернувся додому через 13 років

Собаку породи йоркширський тер'єр викрали з подвір'я власників у 2008 році. Пошуки собаки були марними, тому господарям довелося змиритися з втратою улюбленця.

Собаку на прізвисько Конор вкрала людина на червоному пікапі. Це сталося 13 років тому у Нешвіллі, штат Теннессі, США. Завдяки мікрочіпу та добрим людям собака зумів повернутися додому через неймовірний проміжок часу.

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Власниця собаки Карен Фокс та її син-підліток переслідували злодія на власному авто. Однак так і не змогли його наздогнати. Протягом кількох місяців жінка та її син їздили околицями й шукали собаку або сліди червоного пікапа. Однак, ймовірно, собаку відвезли далеко. Через кілька місяців сім'я втратила надію.

Конору тоді було близько 3 років. У родини залишилися тільки спогади про собаку. Однак у березні 2021 року до Карен Фокс зателефонували представники організації Metro Nashville Animal Control.

Йоркширського тер'єра помітила випадкова жінка. Пес, який блукав біля її дому, виявився Конором, викраденим 13 років тому.

Це встановили завдяки мікрочіпу, що був у собаки. Господарі забрали старенького собаку додому.

Собака – цеОднак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.