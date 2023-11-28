Це трапилося в окрузі Адамс, штат Вісконсин, на другий день сезону полювання на оленів. Про це розповів адміністратор відділу навчання мисливців лейтенант Майк Вебер із Департаменту природних ресурсів.

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Мисливець підстрелив жінку, яка вигулювала собаку

47-річна американка вигулювала своє цуценя на приватній території в селищі Біг Флетс рано вранці в неділю, 19 листопада. Несподівано жінка отримала вогнепальне поранення в живіт, й вертоліт MedFlight доправив її до прилеглої лікарні. Собака не постраждав.

За словами 62-річного мисливця, він вистрілив, бо прийняв собаку за безрогу оленицю. Чоловік був з інвалідністю, але міг полювати зі свого автомобіля, оскільки це дозволено за законом штату.

Жінка вигулювала своє цуценя на приватній території в селищі Біг Флетс / Фото NBC News

Сезон полювання на оленів в Окрузі Адамс закінчився 26 листопада.

Як уникнути подібних інцидентів?

Майк Вебер нагадав мисливцям 4 головні правила, які вбережуть їх від подібних проблем.

Одна з найважливіших речей, на якій ми завжди наголошуємо, – це дотримання чотирьох основних правил безпеки з вогнепальною зброєю. Їх вивчають в курсі підготовки мисливців. Інакше це називається TABK,

— сказав він.

Це вже не перший нещасний випадок, що стався цього сезону. У день відкриття полювання Вебер наголосив на важливості дотримання правил безпеки, зокрема, правила TABK, яке означає:

ставитися до будь-якої вогнепальної зброї як до зарядженої; завжди спрямовувати дуло в безпечному напрямку; бути впевненим у меті та в тому, що знаходиться за нею; тримати палець поза спусковим гачком до готовності до пострілу.

Також під час будь-якого сезону стрільби по оленях настійно рекомендується, щоб особи, які не беруть участі в мисливських заходах, надягали помаранчевий або кольоровий одяг.

Крім того, власникам тварин рекомендується одягати і на своїх тварин жилетки або нашийники чітко помітних кольорів. Ці запобіжні заходи підвищать безпеку та зведуть до мінімуму ризик ненавмисних інцидентів.

Бегемот розчавив африканського рейнджера

Під час трагічного випадку в заповіднику Mkhuze Game Reserve в ПАР 31-річний рейнджер став жертвою безжального нападу тварин. Очевидці повідомили, що хлопець став мішенню бегемота, який люто стиснув його своїми щелепами, не змігши втекти.

На жаль, навіть колеги потерпілого не змогли врятувати його з лап звіра. Чоловік помер від отриманих травм на місці, піддавшись безжальному нападу бегемота.