У США качка з інвалідністю отримала протез лапки, який надрукували на 3D-принтері

Протезування допомагає покращити якість життя не лише людей, а й тварин. У світі є собаки, коти і навіть слон, які навчилися використовувати свої штучні кінцівки.
А нещодавно у США протез встановили свійському птаху – качці на ім’я Уеддлз. Для виготовлення пластмасової лапки використали 3D-принтер.
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Протез для качки
- Уеддлз народився з деформованою кінцівкою, але його усиновлювач Бен Вайнман хотів допомогти йому краще жити.
- Тож він зв’язався із сертифікованим протезистом для домашніх тварин Дерріком Кампаною, щоб той виготовив штучну лапку для його качки.
- Використовуючи форму здорової кінцівки, Деррік надрукував протез з невеликою діжкою у верхній частині для деформованої лапки.
- Коли його встановили, спочатку все виглядало не надто успішно. Уеддлз не міг збагнути, чим повинна займатися ця нова пластикова частина його тіла, і просто завмер на місці.
- Та згодом почалося велике випробовування – качка зробила перший крок, а за ним другий, аж поки не почала щасливо ходити на обох лапах.
- Цей момент виявився настільки зворушливим, що чоловіки навіть не змогли стримати сліз.
Я не думав, що буду таким емоційним з цього приводу. Але коли ти береш цих тварин, все, що ти хочеш, – це дати їм гарне життя і поводитись з ними правильно. Ви бачите, як вони борються, і ви думаєте, що нічого не можете з цим зробити. Це справді ранить,
– сказав господар качки.
Качка робить свої перші кроки на протезі: дивіться відео
Протезування тварин
- Коли у 2002 році Деррік Кампана почав робити ортопедичні та протезні пристосування для людей, то відразу зрозумів, що це те, у чому він справді вправний.
- Свій перший протез для тварин він зробив через 2 роки, "поставивши на ноги" чорного лабрадора на ім’я Чарльз.
- Це виявилося справжньою пристрастю і вже зовсім скоро він заснував власну компанію.
- З тих пір за допомогою своїх мобільних пристроїв Деррік допоміг майже 20 000 пухнастим пацієнтам.
- А тепер передова технологія протезування також може бути корисним і для пернатих, оскільки, за словами Кампани, вона "не тільки крута для Уеддлза, але і для всіх птахів, які прилетять".