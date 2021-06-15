У США качка з інвалідністю отримала протез лапки, який надрукували на 3D-принтері

Протезування допомагає покращити якість життя не лише людей, а й тварин. У світі є собаки, коти і навіть слон, які навчилися використовувати свої штучні кінцівки.

А нещодавно у США протез встановили свійському птаху – качці на ім’я Уеддлз. Для виготовлення пластмасової лапки використали 3D-принтер.

Читайте також Корм Cat Chow® – природний вибір вашого кота

Протез для качки

Уеддлз народився з деформованою кінцівкою , але його усиновлювач Бен Вайнман хотів допомогти йому краще жити.

, але його усиновлювач Бен Вайнман хотів допомогти йому краще жити. Тож він зв’язався із сертифікованим протезистом для домашніх тварин Дерріком Кампаною, щоб той виготовив штучну лапку для його качки.

Використовуючи форму здорової кінцівки , Деррік надрукував протез з невеликою діжкою у верхній частині для деформованої лапки.

, Деррік надрукував протез з невеликою діжкою у верхній частині для деформованої лапки. Коли його встановили, спочатку все виглядало не надто успішно. Уеддлз не міг збагнути, чим повинна займатися ця нова пластикова частина його тіла, і просто завмер на місці.

Та згодом почалося велике випробовування – качка зробила перший крок , а за ним другий, аж поки не почала щасливо ходити на обох лапах.

, а за ним другий, аж поки не почала щасливо ходити на обох лапах. Цей момент виявився настільки зворушливим, що чоловіки навіть не змогли стримати сліз.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Я не думав, що буду таким емоційним з цього приводу. Але коли ти береш цих тварин, все, що ти хочеш, – це дати їм гарне життя і поводитись з ними правильно. Ви бачите, як вони борються, і ви думаєте, що нічого не можете з цим зробити. Це справді ранить,

– сказав господар качки.

Качка робить свої перші кроки на протезі: дивіться відео

Протезування тварин