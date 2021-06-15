В США утка с инвалидностью получила протез лапки, который напечатали на 3D-принтере

Протезирование помогает улучшить качество жизни не только людей, но и животных. В мире есть собаки, коты и даже слон, которые научились использовать свои искусственные конечности.
А недавно в США протез установили домашней птице – утке по имени Уэддлз. Для изготовления пластмассовой лапки использовали 3D-принтер.
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Протез для утки
- Уэддлз родился с деформированной конечностью, но его усыновитель Бен Вайнман хотел помочь ему жить лучше.
- Поэтому он связался с сертифицированным протезистом для домашних животных, Дерриком Кампаной, чтобы тот изготовил искусственную лапку для его утки.
- Используя форму здоровой конечности, Деррик напечатал протез с небольшой дужкой в верхней части для деформированной лапки.
- Когда его установили, поначалу все выглядело не слишком успешно. Уэддлз не мог понять, чем должна заниматься эта новая пластиковая часть его тела, и просто замер на месте.
- И потом началось большое испытание – утка сделала первый шаг, а за ним второй, пока не начала счастливо ходить на обеих лапах.
- Этот момент оказался настолько трогательным, что мужчины даже не смогли сдержать слез.
Я не думал, что буду таким эмоциональным по этому поводу. Но когда вы берете этих животных, все, что вы хотите, это дать им хорошую жизнь и правильно обращаться с ними. Вы видите, как они борются, и вы думаете, что ничего не можете с этим сделать. Это действительно ранит,
– сказал хозяин утки.
Утка делает свои первые шаги на протезе: смотрите видео
Протезирование животных
- Когда в 2002 году Деррик Кампана начал делать ортопедические и протезные приспособления для людей, то сразу понял, что это то, в чем он действительно хорош.
- Свой первый протез для животных он сделал через 2 года, "поставив на ноги" черного лабрадора по имени Чарльз.
- Это оказалось настоящей страстью, и уже совсем скоро он основал собственную компанию.
- С тех пор с помощью своих мобильных устройств Деррик помог почти 20 000 пушистых пациентов.
- А теперь передовая технология протезирования также может быть полезной и для пернатых, поскольку, по словам Кампаны, она "крутая не только для Уэддлза, но и для всех птиц, которые прилетят".