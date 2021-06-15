В США утка с инвалидностью получила протез лапки, который напечатали на 3D-принтере

Протезирование помогает улучшить качество жизни не только людей, но и животных. В мире есть собаки, коты и даже слон, которые научились использовать свои искусственные конечности.

А недавно в США протез установили домашней птице – утке по имени Уэддлз. Для изготовления пластмассовой лапки использовали 3D-принтер.

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Протез для утки

Уэддлз родился с деформированной конечностью , но его усыновитель Бен Вайнман хотел помочь ему жить лучше.

, но его усыновитель Бен Вайнман хотел помочь ему жить лучше. Поэтому он связался с сертифицированным протезистом для домашних животных, Дерриком Кампаной, чтобы тот изготовил искусственную лапку для его утки.

Используя форму здоровой конечности , Деррик напечатал протез с небольшой дужкой в верхней части для деформированной лапки.

, Деррик напечатал протез с небольшой дужкой в верхней части для деформированной лапки. Когда его установили, поначалу все выглядело не слишком успешно. Уэддлз не мог понять, чем должна заниматься эта новая пластиковая часть его тела, и просто замер на месте.

И потом началось большое испытание – утка сделала первый шаг , а за ним второй, пока не начала счастливо ходить на обеих лапах.

, а за ним второй, пока не начала счастливо ходить на обеих лапах. Этот момент оказался настолько трогательным, что мужчины даже не смогли сдержать слез.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Я не думал, что буду таким эмоциональным по этому поводу. Но когда вы берете этих животных, все, что вы хотите, это дать им хорошую жизнь и правильно обращаться с ними. Вы видите, как они борются, и вы думаете, что ничего не можете с этим сделать. Это действительно ранит,

– сказал хозяин утки.

Утка делает свои первые шаги на протезе: смотрите видео

Протезирование животных