Під Києвом сталася ДТП за участю лося

Так, 13 березня, на автодорозі Київ – Обухів сталося ДТП саме за участю лося. Легковий автомобіль Audi зіткнувся з твариною, яка несподівано вибігла на проїжджу частину.

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Внаслідок зіткнення постраждалих та травмованих не було, на щастя, водій автомобіля Audi відбувся легким переляком, тварина самостійно залишила місце пригоди,

– повідомили в Обухівському управлінні поліції Київщини.

У поліції Київської області нагадують, що починається сезонна міграція лосів. У відомстві також попереджають, що лосі можуть заходити в село та вибігати на дорогу.

Річ у тім, що в цей час відбувається територіальний перерозподіл особин. Через це можливі заходи лосів в населенні пункти та виходи їх на автомобільні дороги.

В поліції просять водіїв бути уважними та обережними за кермом.

Лось вибіг на проїжджу частину і спричинив ДТП: дивіться відео