Під Києвом сталася ДТП за участю лося
Так, 13 березня, на автодорозі Київ – Обухів сталося ДТП саме за участю лося. Легковий автомобіль Audi зіткнувся з твариною, яка несподівано вибігла на проїжджу частину.
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Внаслідок зіткнення постраждалих та травмованих не було, на щастя, водій автомобіля Audi відбувся легким переляком, тварина самостійно залишила місце пригоди,
– повідомили в Обухівському управлінні поліції Київщини.
У поліції Київської області нагадують, що починається сезонна міграція лосів. У відомстві також попереджають, що лосі можуть заходити в село та вибігати на дорогу.
Річ у тім, що в цей час відбувається територіальний перерозподіл особин. Через це можливі заходи лосів в населенні пункти та виходи їх на автомобільні дороги.
В поліції просять водіїв бути уважними та обережними за кермом.
Лось вибіг на проїжджу частину і спричинив ДТП: дивіться відео