Спала біля монітора: кішка цілу ніч чекала на відеодзвінок господаря

Кішка цілу ніч провела біля монітора, адже сподівалася поговорити із господарем. Очікування домашньої улюблениці записала камера.

Господарю двох котиків довелося ненадовго поїхати у відрядження. Аби сильно не сумувати за улюбленцями, чоловік вирішив човечора телефонувати їм по відеозв'язку.

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Кішці Маомао дуже сподобався такий формат спілкування. Вона встигла звикнути до щоденних дзвінків господаря, тому підходила до комп'ютера, аби побачити його на екрані.

Проте одного вечора чоловік не увімкнувся для розмови через справи, а для кішки це виявилося стресом. Вона постійно підходила до монітора, проте господар так і не зʼявлявся.

Камера записала, як чотирилапа чекала на чоловіка та навіть заснула поруч із камерою. Ближче до ранку її відвідала друга кішка, яку так не засмутила відсутність господаря.

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Дивіться відео: як кішка чекала на господаря

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