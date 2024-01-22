Доброзичливці з усього світу зібрали 15 000 фунтів (приблизно 19 000 доларів), що дозволило їй зробити операцію, яка змінила її життя. Хірургам також вдалося врятувати всі чотири "нормальні" кінцівки собаки. Були побоювання, що одну з них також доведеться ампутувати, але все обійшлося.

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Аріель зробили операцію з видалення зайвих кінцівок

Майкі Лолор є засновником і керівником зоозахисної організації Greenacres Rescue поблизу Гаверфордвеста, який прийняв Аріель після того, як її виявили на вулиці самотньою, схудлою і наляканою.

Ветеринар, який спочатку оглядав Аріель, зазначив, що окрім двох зайвих задніх лап у неї також є додаткова вульва,

— сказав 42-річний чоловік.

Він додав, що комп'ютерна томографія, яка пізніше показала, що у неї лише одна нирка, збільшила складність необхідного медичного лікування.

Комп'ютерна томографія Аріель / Фото Greenacres Rescue

За словами Лолора, через наявність двох тазостегнових суглобів з одного боку таз Аріель так і не сформувався належним чином. У результаті її звичайна задня права лапа практично не мала м'язового тонусу, тож існувала ймовірність, що її також доведеться ампутувати. На щастя, ампутація потрібної кінцівки не знадобилася, оскільки останнім часом вона зміцнилася.

Собаці шукають постійний дім

Аріель назвали на честь персонажа діснеївської "Русалоньки", тому що її частково зрощені додаткові лапи нагадували хвіст русалки. Собаку прооперували в ветеринарній лікарні Langford Vets Small Animal Referral Hospital у Сомерсеті в четвер.

Було дві процедури, які тривали близько двох годин, але обидві пройшли добре. Наступного дня вона встала, ходила, їла й пила. Тепер нам просто потрібно тримати кулаки, щоб вона немала ніяких інфекцій, але вона справді в найкращих руках,

– сказав Лолор.

Ветеринар висловив надію, що Аріель випишуть з клініки цими вихідними й вона повернеться додому до своєї названої родини на заході Уельсу.

Аріель ампутували зайві кінцівки / Фото Greenacres Rescue

Після того, як вона пройде кілька тижнів фізіотерапії та одужання, їй шукатимуть постійний дім. У клініці переконані, що нові господарі швидко знайдуться, адже реакція суспільства на історію Аріель та допомога була дуже вагомою.