Собаку навчили стояти на ковзанах та грати в хокей: відео незвичайного таланту

З притулку лабрадора Бенні забрала колишня фігуристка. Жінка розгледіла в чотирилапому талант й навчила його їздити на ковзанах, а також грати в хокей.

Професійна фігуристка Шеріл ДелСангро вирішила взяти з притулку собаку. Ним виявився 8-річний Бенні.

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Шеріл встигла забрала його за день до того, як його хотіли приспати. Жінка зізналася, що жодного разу не шкодувала через своє рішення. Бенні виявився добрим, вірним та талановитим.



Собака Бенні / Фото інстаграм

Коли Шеріл зрозуміла, що собаці подобається виходити з нею разом на лід, вона вирішила зробити для нього власні ковзани. Крім того, ще й навчила його кататися.

Я навчала дітей та дорослих кататися на ковзанах понад 20 років. Навіть змогла навчити цього свою доньку у віці 17 місяців. Тому я вирішила, що Бенні теж зможе освоїти цю навичку: адже його координація краща, ніж у немовлят,

– пригадала Шеріл ДелСангро.

Собаці знадобився день, аби звикнути до ковзанів, а згодом він зміг самостійно кататися. Здібності Бенні помітили та оцінили гравці хокейної ліги Vegas Golden Knights. Вони захотіли зробити з ним відео, аби поділитися з фанами.

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Коли Шеріл побачила, що пес захоплено ганяє хокейні шайби по льоду і тягає ключку, зрозуміла, що він ще й може грати у хокей.

Дивіться відео: як Бенні катається на ковзанах

Як результат, лабрадор Бенні став першим псом-хокеїстом. Вже багато років він продовжує займатися цим видом спорту.