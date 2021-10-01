Собаки заснули у дивних позах: курйозні фото від господарів

Сплячих собак інколи можна знайти в дуже дивних місцях і позах. Які курйозні фото домашніх улюбленців зробили господарі – дивіться у матеріалі.

Часто собаки бувають на стільки втомлені й хочуть спати, проте відчайдушно намагаються далі продовжувати досліджувати світ.

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Не заплющувати очі стає все важче, голова повільно опускається й пес падає, засинаючи. Як наслідок, собаку можна знайти міцно сплячу в найдивніших місцях та позах. У господарів навіть може виникати питання: "Як це може бути зручно?".

Видання Bored Panda зробило підбірку фото домашніх улюбленців, які задрімали в дивних положеннях або локаціях, чим розсмішили своїх власників.

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