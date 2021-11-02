Собаки розуміють окремі слова: науковці здивували новим дослідженням
Джерело:Current Biology
Науковці з'ясували, що мозок собак здатен сприймати людську мову так, як це відбувається у дітей. Песики можуть чути та розуміти окремі склади й слова в людському мовленні.
Для того, щоб виокремлювати окремі слова із загального потоку мови, собаки використовують ті ж ділянки мозку, що й людина. Про це повідомили угорські дослідники.
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Як люди запам'ятовують слова
Щоб запам’ятати окремі слова, людський мозок "витягує" з промови певні статистичні закономірності.
Діти вчаться розрізняти слова, виокремлюючи їх із загального потоку мови. Мозок малюків проводить складні розрахунки та розпізнає склади, що зустрічаються найчастіше. Так дитина навчається розуміти, де закінчується одне слово та починається інше.
Для виокремлення слів мозок проводить складні розрахунки / Фото Unsplash
У собак працюють ті ж механізми
Відомо, що багато видів тварин обробляють людську мову за тим же механізмом, що й діти, однак досконало це явище поки не досліджене.
Вчені з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині вирішили дізнатися, як працює мозок собак.
Особливість мови полягає в тому, що її ефективна обробка потребує складних обчислень, – розповідають науковці.
З'ясувалося, що собаки цілком здатні виокремлювати слова з потоку мови.
Песики здатні розуміти окремі слова з потоку мови / Фото Unsplash
Як про це дізналися
Вчені вимірювали електричну активність мозку собак за допомогою електроенцефалограми. Виявилося, що мозкові хвилі інакше реагують на ті слова, що вимовляються частіше.
Здібності собак схожі на людські / Фото Unsplash
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Також вчені дослідили активність мозку для складів, які зустрічаються разом частіше. Та порівняли її з реакцією на склади, що зустрічаються разом рідше.Виявилося, що собаки не тільки відстежують слова, а й статистику складів. Таких здібностей раніше не помічали у жодних ссавців, окрім людини.
Щоб дізнатися більше про те, як вчені досліджували мозок собак, подивіться відео